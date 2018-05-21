台電將協助深澳漁民發展深澳小卷觀光

針對外界關注擔憂「要是深澳電廠蓋起來，小卷就沒了」，台電回應，小卷的習性是在近海離岸三海浬間洄游，漁獲量主要是來自港口外，而且興建卸煤碼頭的深澳灣，屬禁止燈火漁業捕撈的禁漁區，捕撈作業不是在深澳灣內進行，因此深澳更新計劃非但不會對小卷撈補作業造成影響，相反地，台電將計劃協助深澳漁民發展深澳小卷觀光特色，例如出海釣小卷，甚至深澳電廠250公尺的煙囪已規劃為小卷煙囪，希望成為當地的觀光地標。

台電表示，深澳電廠更新計畫取消在生態較豐富的蕃子澳灣開發，將卸煤碼頭及防波提等設施移至深澳灣，已大幅降低對整體海域生態之衝擊。另民國65年中油已在深澳灣內劃設港口經濟活動使用，當地漁民未在深澳灣港口內進行捕撈小卷，深澳灣的海事設施並非影響小卷漁獲量的因素。

台電指出，北部漁民捕撈小卷的作業船多半以燈火漁業的火誘聚集捕捉為主，小卷的習性是離岸3海浬洄游，且依照相關漁業法規，燈火漁業禁漁區至少以海岸至『距岸三浬』為範圍。換句話說，漁獲量的主要是來自沿岸近海，興建深澳電廠並不會影響漁民捕撈作業。

台電進一步說明，深澳電廠結合在地特色引入觀光思維，打造250公尺高小卷煙囪為地標，並增設168公尺約50層樓高的空中觀景台，盼透過專業整體景觀規劃設計，共同守護象鼻岩景觀，維持生態地質環境，成為「北海岸觀光旅遊新據點為目標。未來深澳電廠可與潮境公園、九份、金瓜石等形成旅遊帶，結合深澳地區之漁船、小卷美食，協助營造社區風貌，增強深澳漁港觀光價值。