泰國戰將馬克森一桿險勝台灣名將盧建順奪得冠軍盃

台灣高球史上首場日巡賽「2018富邦仰德長春日巡賽」， 總獎金高達4千萬日幣(約為台幣1,098萬)，今天（20日） 在林口高爾夫球場進行決賽，天氣炎熱但戰況更加激烈， 泰國選手馬克森（Prayad Marksaeng），以三回合總桿低於標準桿12桿的204桿 ，以一桿之差險勝取得冠軍獎盃，這是他在日巡長春賽的第九冠， 也是他在台灣贏得的首冠。台灣名將盧建順今日火力全開， 打出今日最低桿67桿，以三天總桿數205桿屈居亞軍。

泰國的瓦拉川（THAWORN WIRATCHANT）打出69桿，以三回合低於標準桿10桿的 206桿獲得第三名。台灣業餘小將王偉軒表現不俗，今天交出73桿，以三回合總桿低於標準桿5桿的211桿，獲得業餘冠軍； 並與澳洲球員貝克威爾（RICHARD BACKWELL）並列職業榜第五名。

台灣國寶級長春選手77歲謝敏男今天再度奮力打出77桿， 連同第二回合的76桿，共獲得大會兩回合的「同齡同桿獎」（Ag e Shoot），每回合獎金台幣2萬元，共4萬元。此外， 台灣選手表現較佳的尚有呂文德與陳志忠，分別以213桿與214 分別獨居第九名及並列第十名。日本選手表現最佳的則是室田淳（M urota Kiyoshi）以三回合總桿212桿，並列第七名。

頒獎典禮上，富邦集團董事長蔡明忠表示， 今年是富邦金控首度與仰德集團合作主辦「2018富邦仰德長春日 巡賽」。這不僅是台灣首場日巡賽， 也是日本長春巡迴賽首度在海外舉辦， 非常高興能在台灣的高球史上留下值得紀念的一頁。 非常感謝仰德集團以及日本職業高爾夫協會倉本昌宏會長的促成， 富邦明年將與仰德集團繼續攜手舉辦此大賽， 也希望能夠將賽事規模持續擴大，為推廣台灣高球運動而努力。

仰德集團董事長許育瑞表示，非常高興能與富邦金控合作舉辦「20 18富邦仰德長春日巡賽」，這三天的賽事相當精采， 比賽的張力強度不亞於亞巡賽年輕選手的競爭， 感謝倉本昌宏會長的號召力， 這次有這麼多台灣球迷過去耳熟能詳傳奇性日本名將來台競技， 因此天氣雖然相當炎熱，但是仍然吸引了眾多球迷到場觀賽， 這些名將們的美技都令現場粉絲十分興奮， 明年我們將與富邦繼續合作舉辦此賽事， 也希望台灣的球迷們繼續支持！

今天盧建順以落後馬克森四桿出發，一下場就展開猛攻抓鳥， 一路緊追馬克森，但是馬克森也不是省油的燈，打完十四洞， 馬克森四鳥一柏忌，盧建順五鳥一柏忌，落後差距僅縮為三桿； 盧建順再在第十五丶十六洞連續兩洞約八呎一推進洞連抓二鳥， 因此第十六洞結束，盧建順只落後一桿， 但是他在最後一洞第二桿距旗桿174碼，八鐵打得太大， 超過果嶺，第三桿回切上果嶺後，一記五呎推桿未能成功， 吞下柏忌，最後仍以一桿之差飲恨居亞。

盧建順表示，今天他一路緊追馬克森，追得很兇，打得不錯， 只有那兩洞出現失誤，而馬克森也打得很不錯， 最後他還是落後一桿，與冠軍擦肩而過，「 不過整個比賽過程頗具刺激性與可看性，帶給觀眾張力很強的效果， 很值得的經驗。」盧建順指出， 這場首度在台舉辦的日巡長春賽十分成功， 三天以來到現場觀賽的觀眾也不少， 非常希望台灣選手之後能在這場比賽贏得冠軍，不僅可為台灣爭光， 也可直接取得日本長春賽參賽資格。

業餘小將王偉軒今天也是以落後領先者四桿出發， 本來也有機會搶冠，不過他今天推桿不理想，十八洞32推， 共抓四鳥丶三柏忌及一個「雙柏忌」，尤其是最後一洞四桿洞， 他開球偏右，打出「遺失球」，四桿才打上果嶺，兩推進洞打出「 雙柏忌」六桿，十分可惜，未能完成原設定保持在前三名的目標， 結果以並列第五名作收。王偉軒賽後表示， 今天與日本名將米山剛同組競技，這是打球以來第三次與他同組， 學習到很多前輩們的短桿處理方式，受益良多。

本次冠軍泰國選手馬克森今天抓下四鳥，二柏忌， 以一路領先之姿向前挺進，前九洞結束，仍領先盧建順兩桿， 最後一洞他與盧建順都打成柏忌，但以一桿之差險勝奪冠。 馬克森表示，本周與今天的切桿都發揮不理想，推桿也不太好， 本來設定要打出低於標準桿三丶四桿成績，但是今天一下場後， 開球木桿就打偏了，變得比較沒有信心，今天四隻小鳥都是4 呎至七呎的一推進洞，並在第十八洞出現一個「三推」， 所以下周去參加美冠巡賽，這兩項都要加油才行。 馬克森雖然擁有包括亞巡丶日本巡迴賽丶日本長春巡迴賽與歐巡賽等 共計四個巡賽的參賽資格， 但是今年會以日巡及日本長春巡迴賽為主要戰場。

與馬克森及盧建順同組的泰國「老廖」瓦拉川今天也追得很緊， 不過他的鐵桿丶切桿與推桿也都發揮得不太好，打四鳥一柏忌， 最後以兩桿之差名列第三。

今天無法到場的球迷歡迎透過博斯電視台於5/20晚間22: 00~23:00觀賞今日賽事精彩剪輯；Win TV則將於5/21下午15:00~16:00重播決賽賽事精彩 剪輯。更多賽事詳情請上官網：https://www. fubon.com/fbgolf/2018/tw/tw_ home.html 查詢。