AIT處長任期將屆　梅健華：相信繼任能無縫接軌

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）美國在臺協會（American Institute in Taiwan）內湖新址將於6月舉行落成典禮，而處長梅健華（Kin Moy）的任期也即將屆滿，雖沒透露接任人選，梅健華今（21）日表示相信接任處長能在交接事務上將能無縫接軌。

在今早的記者會中，梅健華宣布美國在臺協會新址落成典禮的相關事宜，並強調經過近十年的興建及籌備，新址「不只是一棟新辦公大樓，更是美臺友誼的具體象徵」。

梅健華指出，臺灣是美國重要且可靠的夥伴，「我們有了一座合乎我們重要關係的辦公大樓，我們將持續善盡我們的職責，進一步深化美臺夥伴關係。」

而2015年6月接任協會處長一職的梅健華，以及同年8月接任副處長的傅德恩（Robert Forden），也將在今夏相繼任滿，外界好奇接任人選是否已經決定，以及交接過程是否為臺美關係增添變數。

對此，梅健華雖未透露接任人選，但表示相信交接工作將進行得相當順利，繼任人選也將無縫接軌，不會有狀況發生。

梅健華也在記者會中重申美國政府的政策並沒有改變，也就是會依照美中三個公報（Three Communiqué）以及《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）持續美國的「一中政策」。

美國在臺協會是基於1979年施行的《臺灣關係法》成立，總部在美國維吉尼亞州，而位於臺北的主要辦公室實質上從事相當於美國大使館的館務。加上高雄的辦公室，美國在臺協會總共僱員約450位，是規模龐大的代表處。