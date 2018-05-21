今年首例日本腦炎確診案例 患者個性大變

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）屏東縣50多歲男性，本（5）月14日開始出現全身無力、頭痛及發燒症狀至醫院就醫，17日因症狀持續且出現人格改變情形轉院治療並通報，於今（21）日檢驗確診日本腦炎，目前仍住院治療中。

疾管署表示，經衛生單位調查，該個案相關疫苗接種史不詳、近期無旅遊史，從事農業及養禽業，平日活動地點以住家及工作地為主，個案工作地附近有1處豬舍，研判感染地可能為工作地附近。

台灣日本腦炎流行季集中在每年5至10月，6至7月為流行高峰。依據疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共1例確定病例；2013至2017年確定病例數分別為16、18、30、23及25例。近年各縣市多曾出現散發病例，以40歲以上成人較多。

接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，家中如有滿15個月以上未完成疫苗接種之嬰幼兒，照顧者應儘速帶往各地衛生所或合約院所完成接種，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，成人如住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，皆可前往國內旅遊醫學門診自費接種。

國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。