茶樹農業新藥若未更安全  陳吉仲願下台負責

食藥署擬就茶樹部分新增「賽安勃」、「賽派芬」2項農藥殘留引發外界質疑。對此，農委會副主委陳吉仲今天放重話，若引進的新藥沒有讓消費者或農產品更安全，他願下台負責。

中國時報今天報導，衛福部食藥署5月初預告「農藥殘留容許量標準」修正草案，將農產品農藥殘留容許標準再新增29項農作物項目，茶樹部分也新增「賽安勃」、「賽派芬」2項農藥殘留，但由於賽派芬的致癌等級為C、對部分動物有致癌的風險，因此引發外界質疑。

行政院農業委員會、行政院食品安全辦公室及衛福部食藥署今天在農委會召開記者會，陳吉仲在會中反駁報導指出，若賽派芬是被列為對人類致癌的C級，這樣農藥登記就不可能會通過，更誓言若農業新藥的引進沒有讓消費者或農產品更安全，他願下台負責。

陳吉仲指出，根據食藥署預告文字，賽派芬的致癌性均無列入美國環保署及國際癌症研究中心的公告清單，只是在動物相關實驗報告顯示可能有等同C級風險，賽派芬對人類有致癌風險的證據並不清楚。

陳吉仲強調，不能因在人體實驗還未確定之前，就將賽派芬列入C級致癌等級，且農委會引進新藥都有經過專業評估，新藥絕對比現行茶樹抗藥性農藥使用更安全，「否則怎麼可能讓它通過」。他表示，若賽派芬的人體實驗有確切影響，保證會立即撤銷。

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，農藥殘留標準是「訂定」而不是「放寬」，且農藥殘留標準均依據科學、食安、健康，並由農委會與衛福部共同攜手訂定。

衛福部食藥署組長潘志寬也指出，在農藥訂定過程，食藥署也依照食安法規定會商相關農業機關，相關標準草案也會經過食品營養安全自律會的審查，認定安全後才會進行預告程序，預告期有60天讓大家表示意見，整個農藥訂定流程與世界各國無異。

陳吉仲指出，農業舊藥有退場機制，「若新藥沒有進來、舊藥如何退場」，農藥是農產品疾病的西藥，舊藥退場後，新藥帶來的副作用相對也會減少。