馬來西亞6隻婆羅洲象　疑似遭人毒死

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）馬來西亞的婆羅洲島（Borneo）北部沙巴（Sabah）當地政府本週一(21日)表示，最近幾週發現有6隻婆羅洲象（Elephas maximus borneensis）屍體倒在棕櫚樹園裡；疑似遭人下毒，當地政府已展開調查。

當地野生動物部主任Augustine Tuuga向《法新社》表示，自4月中旬到5月20日間，在馬來西亞的婆羅洲島（Borneo）北部沙巴（Sabah）地區陸續發現1到37歲大的婆羅洲象倒在棕櫚樹園裡。他說，我們正在進行動物內部器官的檢驗，因為牠們沒有明顯的外傷，更沒有被子彈貫穿的跡象。因此，婆羅洲象應該是誤食了散布在棕櫚樹園裡的有毒飼料。

《法新社》引述《The Star》日報表示，這些大象有可能是喝了放在特定位置的水而中毒身亡。該報接著報導，光是去（2017）年就有3隻大象遭到盜獵者殺害。另外，在2013-2014年間，在沙巴找到的大象都是遭到毒死的。

據國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄記載，婆羅洲象（Elephas maximus borneensis）是列為受威脅的瀕危物種。2003年，牠被認為應屬於亞洲象的一個獨立亞種，但和亞洲象的體形相比，牠們的個頭卻又小了幾十公分。這些象群所受的威脅除了自然棲息地因森林砍伐而縮減外，還有非法盜獵等。目前，在婆羅洲島北部沙巴地區尚有約2000隻野生婆羅洲象生活。

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