楊俊瀚：把壓力化成動力 

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 採訪報導) 目前就讀臺灣體育運動大學競技運動學系三年級的楊俊瀚，也是台灣男子100公尺、200公尺的紀錄保持人—楊俊瀚。

第一次聽到「楊俊瀚」這個名字是在2015新加坡田徑公開賽，那時他以20.96秒拿下男子200公尺金牌。與他同場較勁的是同樣來自台灣的「彎道情人」王文堂，他在那場比賽中摘銀。

不過來自花蓮縣玉里鎮的他其實在國中時期就已經展露頭角。他先在2012年港都盃田徑錦標賽拿下他首面全國賽的100公尺金牌，接著在新北市青年盃和全中運都摘下100公尺與200公尺冠軍。這一項項的成也無形成為了他的壓力來源，他常常在想：「如果下次我不是冠軍，怎麼辦？」隨著自己長大，楊俊瀚也慢慢調整自己的心態，不斷提醒自己，「最大的競爭對手不是別人是自己，所以贏自己最重要」。後來他也發現，輸了比賽也不會怎麼樣，不是金牌也不會是世界末日。楊俊瀚在高中時期表現更加亮眼，在全中運成功締造100公尺、200公尺三連霸。

王文堂(左二)、楊俊瀚(右二)

楊俊瀚更在2017年7月在印度舉辦的亞洲田徑錦標賽在男子200公尺項目中成功摘金。他也是首位在亞錦賽史上第一位摘金的台灣選手。

楊俊瀚於印度亞錦賽摘下200公尺金牌

楊俊瀚在去年台北世大運中男子100公尺準決賽以10秒20打破全國紀錄，並在決賽中以10秒22奪金，成為台灣26年來首位世界級田徑賽事的金牌得主。不僅如此，他與魏溢慶、鄭博宇以及陳家薰所組成的男子4*100接力隊也在2017台北世大運中成功奪銅。

「台灣最速男」這個稱呼讓他直呼壓力很大。楊俊瀚在受訪時坦言，自己的田徑場上的表現受到大家的矚目讓他壓力不小，不過也明白自己受到的關注與成績是形成正比的。他表示：「將心比心，如果比我優秀的選手，他們將面對的壓力一定會比我更大。因此這些壓力對我而言這些壓力不算什麼。最重要的是如何調適這些壓力並在壓力中能快速成長，讓自己不斷進步。」他提到自己非常欣賞的運動員是來自中國的短跑好手—蘇炳添，蘇炳添也是首位100公尺跑進10秒內的中國選手。

楊俊瀚在看到眾多亞洲田徑短跑好手後坦言自己仍有許多進步空間，也堅信自己雖然目前的成績仍與其他菁英選手有些差距，但絕對有追上的機會。他在練習與學習之中找到一個平衡點，透過左營國家訓練中心提供的課程讓他能在訓練之餘提升自己運動員專業上的知識。他也為自己在即將來臨的臺灣國際田徑公開賽設下目標，希望自己能突破自己，跑進10秒10內。此外，他也希望在男子4*100接力能破全國紀錄。

在他追逐夢想的道路上，除了要感謝家人與教練們的支持，他還要感謝兩名物理治療師—分別是隨他到美國IMG學院移地訓練的陳曉謙老師以及李瑋君老師。陳曉謙老師除了陪著楊俊瀚到美國移地訓練之外，更讓他了解到物理治療對於選手的重要性，成為他身體以及心靈的依靠。 而李瑋君老師在左營國家訓練中心讓選手們一直都能夠保持在一個良好的狀態備戰，在做物理治療之餘李瑋君老師更了解每一位選手的個性與目前在練習上遇到的問題並且給予適當的建議。

預備，開始奔跑吧。他就是楊俊瀚。

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