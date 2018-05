川普：FBI滲透競選總部　幕後黑手是歐巴馬？

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)在外界傳聞特別檢察官穆勒(Robert Mueller)將在今(2018)年9月,結束通俄門調查之際,川普突然出奇招,宣稱FBI曾在總統大選時,派間諜潛入其競選總部。

臺灣時間昨(20)日晚間,川普在推特發文,表示FBI在總統大選期間,派間諜滲透他的競選總部,以達成政治目的,甚至暗示幕後黑手,可能是歐巴馬政府。他計劃,將在今日,正式要求美國司法部展開調查。

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!