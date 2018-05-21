(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)在外界傳聞特別檢察官穆勒（Robert Mueller）將在今（2018）年9月，結束通俄門調查之際，川普突然出奇招，宣稱FBI曾在總統大選時，派間諜潛入其競選總部。

臺灣時間昨（20）日晚間，川普在推特發文，表示FBI在總統大選期間，派間諜滲透他的競選總部，以達成政治目的，甚至暗示幕後黑手，可能是歐巴馬政府。他計劃，將在今日，正式要求美國司法部展開調查。

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2018

《美聯社》報導，此擧是爲了對抗特別檢察官穆勒，調查川普在大選期間，是否和俄羅斯有聯係的行動。穆勒最近表示，只要川普願意在7月接受他的問話，整個調查程序，就可望在9月1日正式結束。

特別檢察官穆勒（美聯社）

川普的律師告訴《美聯社》，川普特別在意穆勒在調查程序結束後，撰寫的報告何時會送交國會，因爲若時間和期中選舉重疊，則勢必會對選情造成影響。對此，穆勒尚未作出正面回應。

《美聯社》分析，雖然川普曾答應接受穆勒的問話，但他履行承諾的機率相當低。川普的律師説明，一切將在川金會後再進行考慮，但實際成行的可能性恐怕不會高過50%。

根據報導，美國司法部在當地時間昨日，已要求監察官擴大現行調查體制，確認FBI的通俄門搜查，背後有無政治目的運作。不過司法部的動作能不能滿足川普，或是川普的要求，會不會導致兩者進一步衝突，恐怕都還有待觀察。美國司法部副部長已發表聲明，強調如果有人在總統選舉時，派間諜進競選總部，司法部就需要徹查，甚至採取必要行動。

川普：FBI滲透競選總部 幕後黑手是歐巴馬？