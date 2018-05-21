AIT新址6月12日落成　梅健華：美臺友誼的具體象徵

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）美國在臺協會（American Institute in Taiwan）內湖新址將在6月12日舉行落成典禮，處長梅健華（Kin Moy）今（21）日表示，屆時總統蔡英文及協會主席莫健（James Moriarty）皆會出席，但不願透漏究竟哪位美國現任官員將訪臺。

距離落成典禮僅剩不到一個月時間，梅健華今早在記者會上，仍婉拒說明美國政府將派遣哪位官員來臺出席典禮，僅說「屆時一定會有來自華盛頓的臺灣友人，有一些在座的各位都認得。」

梅健華強調，落成典禮的重點應是要慶祝這「美臺友誼的具體象徵」，「我們有了一座合乎我們重要關係的辦公大樓，我們將持續善盡我們的職責，進一步深化美臺夥伴關係。」

在鼓勵臺美各層級官員互訪的臺灣旅行法於三月由美國總統川普簽署並正式施行後，外界對於誰將代表美國政府來臺參加美國在臺協會新址落成典禮便有各種揣測。

《經濟學人》稍早曾指出美國可能會派遣國家安全顧問波頓（John Bolton）來臺，不過也警告這是川普（Donald Trump）總統「打臺灣牌」用以制衡中國在區域的影響力不斷擴大的手段之一。

不過在上週BBC中文網的專訪中，行政院大陸委員會副主委張天欽（即將轉任促進轉型正義委員會副主委）則直言，波頓來臺灣的可能性不高，因為蔡總統也不想讓兩岸關係的緊張情勢再度攀升。

此外，另一個備受矚目的議題則是美國在臺協會的內湖新址是否將有美軍進駐。前處長楊甦棣（Stephen M. Young）曾向媒體表示，讓美國陸戰隊使館警衛隊（Marince Security Guard）進駐協會新址是他任內力促的事。

然而，梅健華今日則稱這項傳言純屬「媒體臆測」，並表示美國在臺協會內湖新址的維安將會和現址雷同，由一小部分的美國國務院維安人員搭配臺灣當地的維安人員。

梅健華強調，這些聳動的報導或許很有趣，但美國政府的政策並未改變，那就是會依照美中三個公報（Three Communiqué）以及《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）持續美國的「一中」原則。

美國在臺協會新址雖將於六月落成，但人員及設備的搬遷將陸續在今夏辦理，正式啟用日期則未定，在此之前所有館務仍將在大安區現址辦理。

美國在臺協會是基於1979年施行的《臺灣關係法》成立，總部在美國維吉尼亞州，而位於臺北的主要辦公室實質上從事相當於美國大使館的館務。加上高雄的辦公室，美國在臺協會總共僱員約450位，是規模龐大的代表處。