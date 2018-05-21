20隊沙雕好手齊聚福隆沙雕創意賽   「殺手鐧」奪冠 

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）2018福隆國際沙雕藝術季5月19日、20日舉行「國內創意沙雕大賽」，20日下午揭曉得獎名單，第一名由殺手鐧隊作品「仕」奪冠，獎金3萬元，第二名作品由熊掌隊的「馬」作品獲得，獎金2萬元，第三名頒給福隆旅行者1隊的「相」，獎金1萬元，另選出佳作5組，各獲得獎金6000元。

由宜蘭海岸國家風景區與麗寶集團福容飯店共同主辦的「2018福隆國際沙雕藝術季」，來自13國28位沙雕師及國內沙雕好手共創出76座沙雕，上個週末（19、20日）舉辦「國內創意沙雕大賽」，20組國內業餘沙雕好手及培育計劃隊齊聚，競賽以「象棋」為主題，參加者抽籤決定雕刻的象棋符號，在海灘上進行象棋盤沙雕競賽，參賽者風格多元，意識形態、動物化身、氣勢磅礴的作品讓人目不轉睛。

20日下午揭曉得獎名單，第一名由殺手鐧隊作品「仕」奪冠，獎金3萬元，第二名作品由熊掌隊的「馬」作品獲得，獎金2萬元，第三名頒給福隆旅行者1隊的「相」，獎金1萬元，另選出佳作5組，各獲得獎金6000元。

國內創意沙雕大賽第一名由殺手鐧隊作品「仕」奪冠（圖片來自交通部觀光局東北角風管處）

國內創意沙雕大賽第二名作品由熊掌隊的「馬」作品（圖片來自交通部觀光局東北角風管處）

國內創意沙雕大賽第三名作品「相」-福隆旅行者1隊（圖片來自交通部觀光局東北角風管處）

今年福隆沙雕將展出至7月15日，6月16日（日）將舉辦「百人沙雕-福隆沙雕列車教學觀摩體驗活動」，歡迎民眾踴躍前往參觀。