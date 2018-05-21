(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)北韓網軍，除了幫金正恩賺進大把銀子之外，也讓他能夠利用網路，以相對便宜的成本，攻擊外國，甚至連資安一流的以色列，都曾遭密集攻擊。雖然在文金會後，南北雙方關係改善，但韓媒透露，北韓仍持續進行對南韓的網路侵略。

南韓《中央日報》報導回顧，北韓花費相當多心力，發展駭客技術，來攻擊南韓國防網路漏洞，並盜走國防產業公司的重要資訊。

從今（2018）年4月開始，金正恩轉換先前挑釁態度，集中精神於經濟建設，甚至在板門店宣言中，承諾停止一切領域的敵對行爲。然而，報導指出，北韓承諾的「領域」，似乎沒有包含網路空間。

南韓的資安產業，原本相當期待，在文金會，甚至是川金會後，北韓對外關係會出現大幅度改善，駭客攻擊的行爲，也會日益減少。不過，根據《中央日報》，北韓對南韓的網路侵擾，完全沒有出現變化，例如最近南韓公平交易委員會（공정거래위원회，漢字：公正去來委員會），以及消費者保護機構，都在板門店宣言後，繼續遭到攻擊，且這些只是已知的例子，因此可能有某些政府機構重要資訊，已經遭北韓駭客竊走。

另外，《中央日報》分析，隨著川金會即將到來，北韓爲了竊取關鍵消息，開始加強駭客攻擊隱秘程度。例如去年開始，北韓駭客的攻擊對象，就擴大到日本、越南、和中東等國家地區的化學、電子、航太、甚至是汽車產業。有鑒於此，報導最後警告，就算南北韓成功締造和平體制，資訊安全也絕對不能鬆懈。

文金會後停止敵對行爲？韓媒：北韓仍持續駭客攻擊

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