研究：炒熟之番茄醬有益腸道健康

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）喜歡以新鮮番茄醬拌炒義大利麵嗎？愛吃這味的民眾有福了。最新研究顯示，煮過的番茄醬有助腸道益生菌活動。

如優格及泡菜類的益生菌食物，都有助腸道好菌生長。為了探究腸道細菌與抗氧化物如何作用，西班牙瓦倫西亞理工大學的科學家進行了一項研究，特別針對富含抗氧化物的番茄醬。

番茄含有茄紅素，是一種保護細胞的強大抗氧化物，研究亦顯示番茄含有益生菌屬性，亦即這類蔬果可促進腸道好菌運作。

本次研究中，科學家以試管實驗，檢視腸道好菌羅伊氏乳桿菌（ Lactobacillus reuteri ）如何與番茄醬中的抗氧化物反應，以及烹調過程會如何影響其作用。研究人員選用的是茄紅素含量高的洋梨番茄（pear tomatoes）。

結果發現，儘管在消化過程中，無論是生的或煮熟的番茄，都會流失部分抗氧化物，但炒過的番茄醬會強化羅伊氏乳桿菌的功效，亦會使茄紅素出現順反式異構化反應（cis-trans isomerization），有助消化過程中保持抗氧化物的完整性，使人體更容易吸收。

透過此研究，除了證明熟番茄醬與腸道健康有著正相關，也為食品科學帶來新啟示：在評估食物的健康功效時，不僅須研究烹調方式的影響，也應探究消化過程對食物成分會起何種化學作用。