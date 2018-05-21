中國自2018年1月1日實施《關於禁止外國垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》後，過去20年加拿大、英國等依賴出口垃圾至中國的國家開始傷腦筋，他們往後該如何進行垃圾處理。

中國曾是世界的垃圾廠，發展到今天中國成為了世界的市場，為了國家發展，中國立法禁止超過千分之五的污染率的「洋垃圾」進口。美國駐日內瓦的代表於三月底在WTO表示，中國施行這樣的政策將影響相關進出口產業約15萬人的生計，並且影響全球的廢棄物供應鏈，這樣的作法有違WTO的理念原則；此話一出，讓原本的中美貿易談判中多了一個討論項目。

綠色和平組織曾統計英國過去出口的廢棄塑膠量，過去五年總計有270萬公噸被送到亞洲各國處理。英國回收協會表示，以往20年的塑膠回收工作都是由中國協助處理。如今只能把過去「錯誤」的作法進行導正。

加拿大在過去有近五成的垃圾送到國外處理，因應中國實施政策，僅允許千分之五的污染率，加國必須升級國內的回收設備，提出補助方案，鼓勵民眾遵行回收工作，然而加國腹地廣大，施行上有其困難度，使得成效不彰。以多倫多為例，多倫多曾經將出口垃圾分成二類，分別是「可回收」與「不可回收」。其中20萬公噸僅有25%，即僅有5.2萬公噸「可回收」。經評估後，所投入的人力與物力皆不符合成本，因此只能設立獎懲制度要求人民守法並遵行回收工作。

簡又新大使於1988年擔任中華民國首任環保署長期間，曾經到訪過德國與英國，並向他們請教垃圾回收與減量處理的方法。回國後，即頒布實行「生產者責任延伸制度（Extended Producer Responsibility,EPR）」。當時，為了提高民眾作垃圾分類的意願，還引進了荷蘭的外星寶寶，分別是回收紙類的「藍博士」、回收金屬類的「黃金鼠」、回收玻璃類的「翡翠蛙」、回收塑膠類的「紅辣椒」，也就是用四種顏色去進行分類。如今熟悉這套分類系統以台灣廠商較多，不少東歐國家的回收業者皆借鏡我國施行三十年的經驗。

加拿大最近亦開始實施上述制度，讓大廠自行回收自家產品，但執行面上仍有困難，主要原因是加國腹地大、人口密度不一而影響成效。而鄰近的美國也同樣須面對這個問題，為了解決無法輸出的垃圾，兩國目前都選擇就地掩埋法。但我們並不建議使用此法，因台灣土地與資源有限、加上考量環境污染等問題，加上掩埋的垃圾只是「暫時」不被看見，反而只是把問題留給後代子孫。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。