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巴西這座小島12年後意外迎來新生兒 

上週六19日一名22歲女性卻意外誕下一名女嬰，是12年以來首位在島上出生的嬰兒。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/05/21 12:28

巴西的費爾南多·迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha）（圖片：維基百科）

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）位於巴西的費爾南多·迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha）為保護當地野生動物及海灘生態，禁止女性在當地分娩，島上沒有產房，所有孕婦皆被要求到大陸去生產。但19日一名22歲女性卻意外誕下一名女嬰，是12年以來首位在島上出生的嬰兒。

根據BBC 報導，費爾南多·迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha）距離巴西納塔爾市（Natal）約370公里，5月19日22歲女子在島上產下一名女嬰，她聲稱自己並不知道懷孕的事情。

這名不願具名的女子表示，18日晚間她開始覺得很不舒服，19日上廁所時，發現自己兩腿中間有東西掉出來，孩子的父親馬上把東西撿起來，發現是個女嬰，兩人都被嚇呆了。

女嬰隨後被送到當地醫院，而女嬰出生的消息也在之後當地政府的一份聲明中被證實。

為了慶祝這島上罕見的新生兒，許多居民也送來衣服用品給女嬰使用。

根據維基百科資料，費爾南多·迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha）是巴西東北方伯南布科（Pernambuco）轄下的一個群島，位於伯南布科州海岸外354公里外的大西洋中，由21個島嶼所組成，2001年列入世界自然遺產。該群島是西大西洋熱帶海鳥最大棲息地，為保護當地野生動物，對島上的人口控制十分嚴格。
費爾南多·迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha）
巴西

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