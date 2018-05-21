〈時評〉與台達電鄭創辦人談缺電

台達電公司是非常成功的一個節能產品供應商，而且是世界級。這方面的成就，我們非常推崇台達電鄭崇華創辦人，然而鄭崇華創辦人對於核電方面的見解，是我沒有辦法認同的。尤其是在新政府上台之後，鄭創辦人幾次關於核四廠應該重啟的言論，我們更沒有辦法苟同。因此再以此文表達些許意見，並給予鄭創辦人所憂心之事提出解決之道。

在5月3日讀者投書中，鄭創辦人提到「封存核四、害死台灣」。接著在5月17日訪問中，鄭創辦人也提到「沒有穩定的電力、 誰到台灣來投資」。整體而言，鄭創辦人關心的是：台灣要有穩定的電力供應，而看到目前政府在推動大潭火力發電廠天然氣接收站因環境問題而受阻。而深澳燃煤發電廠，雖然環評通過，卻受到各界反對啟用燃煤發電廠而有不同的意見，其實關於深澳燃煤發電廠，鄭創辦人也是站在反對的立場。

在這種情況之下，確實台灣很可能面臨缺電問題，那麼政府規劃「2025年再生能源達20%」，又要如何實現呢？風力及光電為主的再生能源可穩定供電嗎？尤其是「全世界已經有15個國家計劃在2030年時將燃煤電廠全部停止，而且法國也已開始規劃要在3年後將最後一個燃煤電廠關閉，而台灣卻在2025年時，要大量使用燃煤電廠，實在是與世界潮流背道而馳」。簡單一句話講，鄭崇華創辦人是「擁核棄煤派」對再生能源沒有足夠的信心。

2011年3月11日，日本東北大地震引發福島核災後，核電的威脅對於同是島國的台灣而言 ，已經是千真萬確的實質威脅。這也是為什麼包括蔡英文總統在 2012年的總統大選前，就提出「2025、非核家園」政治主張，也是為何四年前馬英九總統執政時，行政院長江宜樺會做出「核四封存」的決定。雖然鄭崇華創辦人認為，這樣的決定會害死台灣。其實鄭創辦人主要是站在產業發展的角度，希望台灣有穩定的供電量，只要是能夠有潔淨及穩定的電力來源，相信鄭創辦人是會改變擁核立場而加以支持的。

而這個潔淨且穩定的電力來源是什麼呢？其實在2012年底，我就曾經發表文章，以及在各地演講，主張台灣應該發展20GW的深層地熱發電，這也是我認為可以解決鄭創辦人憂慮，台灣應該要落實的能源政策。

然而過去五年來，台灣的地熱發電依然還是零。怎麼可能在 2025年時可以有幾GW的地熱發電呢？其實，我們只要看海上風機的發展，就可以知道答案。台灣有海上風機的技術嗎？沒有。那麼，憑什麼台灣可以在2025時要有5.5GW的海上風機呢？基本上就是規劃好，開國際標就可以解決。而台灣的地熱資源，依照科技幾年來的報導，都說有20GW以上的潛能。如何開發出來呢？其實最容易開發的地方，就是在核二廠。

因為大屯火山觀測站主任在2016年2月份的「自然」(Ｎature) 雜誌上發表文章，說地下二十公里的地方有岩漿庫。岩漿庫表面的溫度是1200℃，因此只要挖一口6公里深的井，就可以達到350℃的溫度，而使用「取熱不取水」的CEEG雙套管技術，一個地熱管就可以有10MW的發電容量。核二廠有220公頃開發的地方不到三分之一，我們就以100公尺打一個井來算，那麼在核二廠廠區，就可以發出大約1.6GW的深層地熱電力來。這並不是天方夜譚，因為在日本九州、在美國加州，都已經開始使用這種技術「取熱不取水」的雙套管技術進行開發實例。只是目前因為他們打的井不夠深，沒有達到高溫區而已，而台灣因為天然資源的關係，以及缺電孔急的關係，正可以快速超越進行。

另外，深澳電廠本身西北方前面7公里處有基隆嶼火山島，而且在3公里處就是九份，九份本身也是一個火山地形。因此，爭議很大的深澳燃煤電廠也可以快速開發出1GW 的深層地熱。

目前所有的問題，主要卡在台電公司及能源局。台電公司堅持一定要使用所謂「成熟的技術」，能源局的規劃人員，則將原先蔡英文總統在競選時所提出「2025年地熱發電600MW」降為200 MW。也就是說能源局規劃的官員們，對於台灣地熱發電從來就不看好。這些官員對於國際上地熱發電的發展以及新技術的了解根本不夠深入，導致台灣的地熱發電的推廣停滯不前的主因。希望目前面對缺電問題的賴清德院長，能夠在這方面特別加以了解。並且，依照 4月15日環保團體晉見蔡總統時，蔡總統答應環保團體的訴求，要將深澳電廠改為地熱發電廠列為選項。希望賴内閣能認真考慮這個選項，以免核電復辟。