【快報】投票率低舞弊頻傳　馬杜洛宣佈成功連任委國總統

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)委内瑞拉總統選舉最新消息：現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已宣佈當選。

前情提要：委國總統選舉不公人民杯葛 投票所門可羅雀

《美聯社》報導，委内瑞拉選舉委員會稍早宣佈，目前開票作業已完成98%，其中，左派總統馬杜洛得到高達68%的選票，高出反對派領袖40%。

然而，報導指出，本次總統選舉投票率，是該國左派在20年前當權以來，最低的水準，選舉正當性因而受到國内外質疑，國際社會甚至可能因此加強對馬杜洛的壓力。例如美國國務院高層就在週日警告，可能會增強對委内瑞拉的石油制裁。

委内瑞拉國軍在投票所外戒備（美聯社）

反對派領袖更是直接宣稱，這場選舉完全沒有正當性，並呼籲支持這拒絕承認此程序。另一位反對派領袖也警告，如果馬杜洛若執意不改變其政策，委内瑞拉社會很可能會在他新任期開始之前，就因糧食短缺和噩夢般的通貨膨脹而毀滅。

此外，兩位反對派領袖都指控，馬杜洛進行明目張膽的選舉舞弊行爲，例如在投票所外面，設置帳篷，供支持者以手機掃描「祖國卡」。支持者表示，他們希望掃描「祖國卡」，可以讓他們得到現金，甚至是新的公寓。

一位委内瑞拉選民正在以手機掃描祖國卡（美聯社）

投票率低舞弊頻傳 馬杜洛宣佈成功連任委國總統