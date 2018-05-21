希特勒潛逃之謎 法國研究：1945年已自盡身亡

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）關於納粹頭號份子希特勒戰敗後逃亡的傳聞甚囂塵上，至今未有定論，但法國科學家在檢視其頭骨與牙齒碎片後，證實希特勒確已於1945年死於柏林，死因是服用氰化物及頭部中彈。

一組法國研究員於2017年3月及7月，獲俄國特務單位聯邦安全局（FSB）與國家檔案局授權，就希特勒之骸骨進行化驗。

從頭骨碎片的分析發現，希特勒頭部左方有一個洞，很可能是彈孔，但牙齒並未發現任何彈藥痕跡，因此希特勒應是對額頭或頸部開槍自殺，而非從口中飲彈自盡。研究人員同時發現，希特勒的假牙上有藍色沉澱物殘留，疑是氰化物與假牙金屬所產生的化學反應。

研究人員也指出，從希特勒的壞牙與假牙進行分析，僅發現白色牙垢，而無肉類組織，因此判定希特勒應是素食者。

參與研究的科學家沙里爾（Philippe Charlier）表示，化驗結果無從得知希特勒的死因是服用氰化物或對頭部開槍，很可能兩者皆有。但可以確定的是，關於希特勒的一切陰謀論都可止息了，他並未「乘坐潛艇逃往阿根廷、藏身在南極，更沒有躲在月球暗面。」

研究結果已於週五刊登在《歐洲內科期刊（European Journal of Internal Medicine）》之上。