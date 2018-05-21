夏月電價6月啟動！這些小家電比你想像的耗電

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）6月1日開始，台電將啟動夏月電價，連續4個月，只要用電量越高，累進級距的電價就越貴，民眾得節約用電，才能避免高額電費帳單。

夏月電價制度下，以一般家庭單月用電420度來看，夏月電價會比非夏月要多繳115元，如果用電量達到1000度，就會多支出656元。省電達人分享節電撇步，像是裝設「吊扇」增加空氣流通及散熱避免依賴冷氣，使用冷氣也設定在26-28度之間，因為設定愈低溫愈耗電；另外，房間可裝設百葉窗遮蔽陽光，而窗戶再加貼防熱貼，隔熱效果更加倍；另外照明可改成省電的LED燈，能省下三分之二的用電量。

另外家事達人的楊賢英也提醒一些電費隱形殺手，像是舊款非節電型冰箱、冷氣、洗衣機，建議全更換成節能家電。另外，大家容易忽略的小家電，如烘碗機、吹風機等，有可能是用電量飆高的原因之一。

楊賢英建議，烘碗機1個月下來用電可觀，夏天氣溫炎熱，可以讓碗盤自然晾乾後收起來，最環保省電。

另外，像女生常用的吹風機，至少都要1500瓦以上，長頭髮的人吹乾頭髮若要半小時，用電跟冷氣不相上下。這時候搭配吸水性很強的毛巾，先確實擦乾再使用吹風機，這樣使用時間與電量就會大幅縮短。

楊賢英另也提醒，少開冰箱、少開抽油煙機能節電，如果夏天多利用水煮方式烹調蔬菜，放涼後食用，符合夏季餐飲清淡需求，也可減少使用抽油煙機。