哈利婚禮細節處處向戴妃致敬   只是這個地方…?

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）新任薩塞克斯公爵與公爵夫人，哈利王子與梅根馬克爾的婚禮19日畫下完美句點，有許多民眾在直播畫面中注意到，教堂中新人的座位與威廉王子身邊空了一個座位，就有人猜測這個位置是特地留給已故戴安娜王妃的，讓人看了好暖心。但是這個猜測馬上就被英國媒體打臉，表示這個位子空著，是因為沒有人能夠坐在英國女王的前面。

英國皇室本次透過全程直播，讓全球民眾一同參與這場近年來最盛大的皇室婚禮，而哈利王子曾表示婚禮上許多細節均向亡母戴安娜王妃致敬，從梅根的捧花到戒指，以及婚禮上播放的讚歌都與已故戴安娜王妃有關。

英國每日郵報指出，有眼尖的民眾從直播畫面中注意到，新人的座位與威廉王子中間空了一個，猜測這是哈利王子為了亡母戴安娜王妃而特別空下的，希望母親在這特別的一天也能看到自己與最愛的另一半完成婚禮。更有人指出，其實威廉王子的婚禮上，也有這麼一個空出來的位置，讓網友直呼好感動！

但是英國媒體人Rebecca English在推特澄清，表示那個位子空著，是因為沒有人能坐在英國女王的前面，她不坐在最前面，可能是因為她選的這個位置是她最喜歡的。

更有網友表示，因為這不是國際正式場合，女王與配偶不需要站在最前面，她當天的身份是新人的祖母，按慣例坐在新人父母之後。

雖然保留位置的原因不如網友預期，但是整場王室婚禮散發濃濃愛意與緬懷已故戴安娜王妃的氣氛卻是毋庸置疑的，婚禮上播放的讚歌《偉大救主引導我》（Guide Me, O Thou Great Redeemer），也曾經在戴安娜王妃的喪禮上播放，就有鏡頭捕捉到婚禮上哈利王子聽到此歌偷偷拭淚的鏡頭。

而哈利王子送給梅根的訂婚戒指上的鑽石，便是從戴安娜王妃從前收藏的鑽石胸針上取下來加以設計而成的，而梅根婚禮當天的新娘捧花，據說其中少數花朵是哈利王子前一天在肯辛頓宮的私人花園親手摘下，其中包括戴安娜王妃生前最喜愛的勿忘我（forget-me-nots），包含身為人子對母親的懷念與追思。

（圖片截自推特）