台灣跨世代畫作 駐日台表處展出

駐日代表處20日起展出台灣跨世代藝術家畫作，展期一年，駐日代表謝長廷說，藝術超越國界，在代表處展出台灣畫作，可以讓更多日本人知道台灣的美。



「台灣．美 TAIWAN─台灣前輩畫家與新生代藝術家」作品展，下午在東京的駐日代表處舉行開幕式，謝長廷、國家文化藝術基金會董事長林曼麗、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本參議員石井章、眾議員木原稔、評論家金美齡等人與會。



謝長廷致詞時說，這次展出的台灣藝術家共有7人，除了4位前輩藝術家，還有3位新生代藝術家。這7位藝術家出生年份從1901年到1990年，年齡相差近90歲。



他說，代表國家對外的館處，政府要藝術化，不要浪費空間，讓來訪的友人可以談談藝術，增加彼此話題，同時讓更多日本人知道台灣的美，也知道台灣優秀的藝術家。



負責策展的林曼麗說，日本對她來說是個很特別的地方，年輕時曾到日本留學，之後跟日本的文化交流一直持續不斷，所以這次有機會在駐日代表處，能有一個介紹台灣藝術的展覽，對她來說是義不容辭。



談到如何策劃這次展覽的內容，她說，這次展覽有一個重點，就是跨世代的對話，台灣第一代的前輩畫家，跟日本是有非常深的淵源，大多曾赴日留學，但這次展出的畫作，並不是這些前輩畫家年輕時的作品，而是壯年到晚年時代的作品。



林曼麗說，這些作品是前輩畫家回到台灣後，所描繪1980年代的台灣；而這次參展的3位年輕藝術家，就是出生在1980年代的台灣，所以這次展覽是一個跨世代對話，相差將近百年。



謝長廷會後受訪說，藝術也展現台灣的特點，例如畫家李梅樹的「清溪浣衣」這幅畫，在跟外國友人介紹時，可以讓他們知道台灣過去的生活方式是如此，以前洗衣服就是這樣洗；又如畫家顏水龍「蘭嶼斜陽」畫作，可以讓外國友人知道台灣的少數民族。



他說，所以藝術外交是比較沒有抵抗的，也沒有任何人可以抗議，因為藝術是超越國界的。



谷崎泰明致詞時說，希望台日間未來可以在藝術等領域深化交流，這次展覽正是這種交流的一個代表；他在日本台灣交流協會的工作，以藝術來說就像是「畫框」一樣，裡面的內容是藝術家跟台日民眾來填滿，而讓這些內容可以好好展現，則是他們的工作。



他說，2017年11月台日雙方簽訂文化交流合作備忘錄，這正是他們作為「畫框」所推進的工作。



這次展出4位前輩藝術家畫作，包括郭柏川的「老房子風景（三峽）」、李梅樹的「清溪浣衣」、顏水龍的「蘭嶼斜陽」、李石樵的「碧潭」，及3位新生代藝術家林書楷、許聖泓、孫培懋一系列作品，展期一年。

駐日代表處從20日起展出台灣跨世代藝術家畫作，為期一年，駐日代表謝長廷（前排中）說，藝術超越國界，在代表處展出台灣畫作，可以讓更多日本人知道台灣的美。(圖/中央社)