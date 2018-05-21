《畢業季》臺師大文學院帶應屆畢業生一起跨山越海

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 採訪報導) 畢業開始倒計時，國立台灣師範大學文學院結合「畢業旅行」和「成年禮」，讓今年的應屆畢業生，在上週五(18日)的「跨山越海」親近大自然，在校外留下難忘的回憶。

國立台灣師範大學文學院「人文季」舉辦多年，自2013年開始推出結合畢業旅行和成年禮性質的「跨山越海」畢業生成年禮活動。不過今年以一日來回的方式進行，上午帶學生到福隆划獨木舟來體會冒險犯難的精神，下午登草嶺古道挑戰自我極限，最後，於大里天公廟辦桌和舉辦晚會。

據今年「跨山越海」工作團隊成員受訪時表示，草嶺古道8.5公里的路程需要參與的學院在4小時內完成，沿途還要經過一些關卡。

參與此次「跨山越海」的學員划獨木舟合照

爬完草嶺古道，所有的學員到天公廟進行此次「跨山越海」的重頭戲—撥穗儀式。這個活動，由各系的系主任幫應屆畢業生撥穗。在撥穗儀式中，系主任們也給予畢業生們一些勉勵。其中，臺灣語文學系主任林巾力在撥穗儀式與參與的學員們分享，台文系自2011年起開始收學士生，不過每年的學生人數在相較之下沒有其他文學院的學生多。因此林巾力主任希望自己的學生在這四年對台灣本土文化有更深一層的認識與欣賞，也希望他們能夠在畢業後築夢踏實，開拓自己在畢業後的精彩人生。

臺灣語文學系林巾力主任擁抱應屆畢業台文系學生

台師大科技學院應屆畢業生

台師大英語學系應屆畢業生

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台師大歷史學系應屆畢業生

台師大地理學系應屆畢業生

台師大國文學系應屆畢業生

今年的活動由國立台灣師範大學文學院主辦、科技學院與國際事務處協辦。