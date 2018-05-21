(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最近計量經濟學、統計學和機械學習等大數據相關領域，受到大衆矚目，也有越來越多人想要學習相關程式語言。但時間有限，程式語言無窮，該學習哪種語言比較好呢？媒體報導，目前最多大數據科學家使用的程式語言，是免費的Python。

《印度分析雜誌》一則時評指出，Python已成爲最受使用者喜愛的語言，尤其是在機械學習領域，甚至已超過C#語言。另外，雖然許多老闆，仍要求員工要會JavaScript語言，但在工作現場，仍以使用Python的人居多。爲什麽Python會如此受到歡迎？時評指出下面兩點理由：

首先，由於Python的定位是入門語言，因此學習者不需要具備太多知識，也不用被繁雜的偵錯過程困住。因此，總體來説，Python花費的時間，會比C#和JavaScript來得少，使用者便能將他們寶貴的時間，花在人工智慧演算法上。

第二，Python有相當豐富的大數據相關套件（全部免費），以及豐富的學習資源，讓使用者可以更快上手。相較之下，JavaScript仍以一般程式編寫爲主，而非聚焦於數據相關功能，且初學者大多會感到相當困難。

舉例來説，記者可以用Python的matplotlib和numpy套件，輕鬆以幾行程式，畫三角函數的sin函數圖形。

吳東文使用Python繪製的sin函數圖形。

吳東文繪製sin函數圖形時使用的程式碼，可見Python的程式碼相當簡短單純。

不過，JavaScript仍有其優點。根據時評，JavaScript的運行速度，比Python快25倍，且在自己從頭建構人工智慧應用時，JavaScript仍是一個較好的選擇。

對Python有興趣的讀者，可以參考這個網頁，按照指示下載。

大數據程式語言學什麽最好？媒體：免費語言Python

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