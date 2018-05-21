為移工提供專屬閱讀   高市圖推行動書車

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為使移工朋友也能享受閱讀樂趣，移民署高雄市第一服務站特別結合高雄市立圖書館總館，推動「東南亞行動書車趴趴GO」活動，為前鎮區1000多位外籍移工宿舍提供東南亞圖書借閱服務。

根據統計，目前台灣約有68萬名外籍移工，為台灣經濟貢獻良多，其中高雄市就有近6萬人。由於台灣的東南亞書籍價格並不便宜，許多移工無法負擔，令人遺憾，加上不熟悉中文的情況下，難以接收到最新台灣生活的資訊。

5月18日，移民署高雄市第一服務站與高雄市立圖書總館前往高雄加工出口區的外籍員工宿舍辦理「東南亞行動書車趴趴GO」活動，移民署為確保移工朋友節能理解資訊內容，特別以英、印、泰、越等4種語言提供「來去台灣證件哪裡辦」、「自己證件要保管好，雇主不可扣留他人證件」、「反歧視、要尊重」、「喝酒不開車、開車不喝酒」等資訊，幫助移工了解自我權益。

活動中移民署以有獎徵答方式讓移工朋友提問，互動頻繁，反應熱烈。東南亞行動書車為方便移工朋友借閱書籍，現場只需居留證及護照就可現場申請借閱證，讓他們在工作之餘也能閱讀母語書籍。

服務站主任楊三寶表示，行動書車將會擴展服務範圍，期待透過結合公共部門的資源，為移工們提供更友善的生活環境。