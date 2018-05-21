非洲友邦史瓦濟蘭更名：「史瓦帝尼王國」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）外交部20日發布新聞稿宣布，即日起將我國非洲友邦史瓦濟蘭（Swaziland）更名為「史瓦帝尼王國（Kingdom of Eswatini）」。

新聞稿指出，史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）今年4月19日在「史王50歲華誕暨史國獨立50週年」雙慶典禮中，宣布將其國名正名為「Kingdom of Eswatini」。為尊重史國政府的決定，我國對史國的中譯名稱相應調整為「史瓦帝尼王國」。

根據新聞稿，史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長甘梅澤（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze）偕同商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）及天然資源暨能源部長馬夏瑪（Hon. Jabulile Mashwama）等史國官員一行18人，本月20日至25日來台訪問。



在台停留期間，訪問團將拜會外交部長吳釗燮，並接受常務次長劉德立款宴，就雙邊議題交換意見。史國代表亦將拜會行政院經貿談判辦公室及經濟部，以推動雙邊洽簽經濟合作協定（ECA），深化經貿合作關係。



外交部指出，史國為我國在南部非洲的重要邦交國，自1968年建交以來，兩國邦誼篤睦。史國政府全力支持我國參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，並在國際場合為台灣發聲。