安室奈美惠華麗的轉身 最後一場海外巡演就在台灣

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 日本天后安室奈美惠在上週末(5月19日、20日)於台北小巨蛋舉辦她的最後兩場海外巡迴演唱會。

她在去年宣布將在自己出道26週年(2018年日9月16日)正式引退,為歌手生涯畫下完美句點。而安室奈美惠的海外巡迴台北站演唱會門票一票難求。據了解,黃牛將票價炒高,票價為5800的可賣到高達15萬元。

安室奈美惠昨日先以《Hero》一曲作為演唱會揭開序幕,逼哭了許多歌迷。她在演唱會中唱了許多膾炙人口的歌曲,其中包括《Baby Don't Cry》、《What a feeling》、《Showtime》、《A walk in the park》。除此之外,她在唱《Can you Celebrate》時穿著白紗在舞台上向粉絲鞠躬,讓演唱會掀起一波高潮。

而到了安可時,安室奈美惠延長了著名電影動畫「航海王」的主題曲《Hope》,也帶來了最後精選集Finally。而安室在演唱安可曲《How do you feel now》時,螢幕上開始播放安室那美惠的回顧影片,惹哭了台上的安室以及台下的歌迷。唱完安可曲時,安室奈美惠在舞台上說道:「我在去年宣布將在今年的9月16日引退,非常感謝大家這25年來的支持。希望大家都要好好的!」

有歌迷在聽完演唱會後在網路上分享說到:「一開始聽到《Hero》這首歌時,是非常興奮的。 因為一直以為有生之年,都沒機會聽到安室的現場。直到《Love Story》,很多以前邊聽邊讀書或工作的回憶,就開始不斷湧現, 然後到了《Sweet 19 Blues》的前奏一下,我就潰堤了。 一直聽到安室唱完《Can You Celebrate》我才終於可以止住淚水。 這場演唱會的落幕,真的像很多人所說的, 致 過往的青春 一樣,讓人只能在後續不斷回憶了。

延伸閱讀

日本歌后安室奈美惠的歌姬人生​