納吉布住處搜出90億財物  他反控警方偷吃巧克力

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）捲入「一馬發展公司」（1MDB）洗錢疑雲，大馬警方18日在納吉布的豪宅中發現大量珠寶、外幣現金，及精品包包等，總共裝滿72個行李箱，總價高達12億令吉（約新台幣90億元）。但納吉布反控警方在搜索時偷吃他冰箱的巧克力，遭到警方駁斥，眾說紛紜。

根據報導，馬來西亞警方18日查扣前總理納吉布豪宅，發現大量珠寶精品及外幣現鈔，警方相信這些財務與納吉布捲入的「一馬發展公司」貪腐案有所關聯，粗估總金額達到12億令吉（約新台幣90億元）。而警方搜到的各國現鈔，數量多到需要點鈔機才能點清。

前總理納吉布則辯稱，大部分的精品珠寶都是朋友贈送的，而現金則是國會大選的政治獻金。

而根據馬來西亞反貪委員會的成員透露，他們已確切掌握一馬發展公司將大量金額匯入納吉布私人戶頭的證據，已通知納吉布在22日前往說明。

報導更指出，納吉布透過律師哈爾巴（Harpal Singh Grewal）表示，警方在搜查子女的公寓時，不僅要求準備食物，更擅自從冰箱裡面拿走巧克力。面對指控，武吉阿曼商業罪案調查局總監拿督阿馬星也要求納吉布提供更詳細的解釋與證據，若指控屬實，將會對該員警採取必要行動。

馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）（美聯社）