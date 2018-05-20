體貼考生   白沙屯媽祖回鑾以掌聲代替鞭炮聲

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）被內政部選為「台灣宗教百景」之一的苗栗白沙屯媽祖到北港朝天宮進香，19日在行完「刈火」儀式後準備回鑾，適逢國中教育會考，為避免打擾應試考生，以信眾掌聲代替鞭炮聲恭送媽祖，也還給考生一個安靜的應考空間，民眾大讚媽祖好體貼。

中央社報導，白沙屯媽祖昨（18）日抵達北港朝天宮，超過10萬名信眾朝拜迎接，19日清晨進行本次在北港朝天宮最重要的「刈火」儀式後，準備回鑾，19、20日適逢國中教育會考，北港設有北港高中及北港農工兩個考場，為顧及考生權益，苗栗拱天宮及北港當地公所持續宣導「用掌聲代替鞭炮聲」，民眾與信徒相當配合，不在廟前及行進市區街道時燃放鞭炮。

報導指出，進香隊伍來到郊外道路時，信徒擺香案並燃放鞭炮迎接。白沙屯媽祖進香一大特色便是沒有固定行進路線與時間，當天來到客厝國小附近路口，突然轉向客厝國小，並入內駐扎在學校穿堂，2小時後才繼續上路。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香與大甲媽祖繞境進香、北港朝天宮迎媽祖並稱為農曆三月瘋媽祖的宗教盛事，今年擲筊結果總行程共8天7夜，國曆5月16日出發，預計24日下午回宮。

白沙屯媽祖進香，盛況空前（中央社圖片 -民眾高明輝提供）