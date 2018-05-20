執政二週年　蔡英文：改革將加速執行

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）執政今（20）日屆滿兩週年的總統蔡英文上午在直播中表示，接下來的兩年政府將加速執行改革。

蔡總統今日接受網路媒體沃草邀請，首度嘗試線上直播「總統給問嗎？」回應網友眾多的問題，議題囊括兩岸關係、人權保障、環境能源、體育電競、教育改革等16項。

提及施政兩週年的心得，蔡總統表示，總統這份工作蠻忙的、壓力也蠻大的，但是「很值得的一份工作」，尤其是當人民託付的任務，在政府提出解決方法並看到成效時，會覺得一切辛苦都值得。

自上任以來便提出多項改革政策的蔡總統也表示，執政團隊前兩年花很多時間在準備工作上，包括立法等，「改革的初期是困難的，因為你要把方案做出來」。

蔡總統隨後表示，接下來的兩年將是政府加速執行改革的時候，「行政部門也都非常熟練了，士氣也蠻好的，我相信在賴院長的指導下，後面的執行會很有效率。」

面對網友在網站上線後的三週內便提出450多則問題，蔡總統表示，網友對國家每件事情的不同面向都有所關切，她覺得「還不錯」，她也表示有注意到「中國大陸來的同學們」的發問。

最後，蔡總統提及，執政團隊會在自己的崗位上，為了國家盡全力來做，「我相信只要我們持續努力，有一天大家會看到我們努力的成果。這個國家需要改革，改革需要很多人的參與，歡迎大家一起參與改革陣營。」