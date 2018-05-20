執政二週年直播　蔡英文：臺灣是區域中有實力的棋手

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）面對廣大網友關心兩岸關係的議題，總統蔡英文以棋局作為比喻，表示在區域或整個世界中，臺灣其實很有實力，也絕對有資格扮演棋手的角色。

蔡總統在今（20）日執政二週年之際，接受網路媒體沃草邀請，首度嘗試線上直播「總統給問嗎？」回應網友眾多的問題，議題囊括兩岸關係、人權保障、環境能源、體育電競、教育改革等16項。

短短30分鐘的直播中，蔡總統僅直接回答網友五個問題，在被問及政府如何因應北京當局企圖滲透臺灣社會，蔡總統表示政府會強化社會安全的作業，國安單位也會特別注意來自中國的因素是否影響社會安定。

此外，蔡總統則透過稍早錄製的影片，回應網友關心的兩岸議題。蔡總統重申，雖然這段時間兩岸之間發生了一些變化，但政府的兩岸政策沒有改變，依舊以維持現狀作為政策主軸，「我們不會暴走、不會僵住，也不會走回國民黨威權時代那種老死不相往來的態度。」

蔡總統以棋局來比喻區域及世界局勢，並強調「臺灣其實是很有實力的，我們當然也有資格在這個棋局裡面扮演棋手的角色、扮演關鍵的角色，所以我們不要低估自己，但更重要的是讓自己更強大。」

提及維持現狀不是不解決或迴避問題，蔡總統指出，當前的兩岸政策是要在「區域局勢變化中把握時間，讓我們從事各項改革，讓自己更強大、更有實力。」

面對區域情勢不斷改變，蔡總統則表示，「我們不會在壓力底下屈服，我們更要下定決心克服許多困難，來維持臺海和平穩定的現狀。」

蔡總統也呼籲年輕人多關係兩岸議題，兩岸關係攸關臺灣未來的發展，兩岸關係的複雜及敏感性，也是世世代代臺灣人都必須面臨的問題，「年輕人現在或許不是挑起國家主要政務責任的人，但有一天你們自己也會當家」。

此外，對於網友無厘頭地提問，比較願意與「習包子」（習近平）還是前總統馬英九握手，蔡總統在直播中回答，「做為一個有禮貌的總統，我願意與兩位握手。」