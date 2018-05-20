美參議員致函美航阻中國「長臂」 表態支持台灣

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）8名美國聯邦參議員於台灣時間19日聯名致函美國航空及聯合航空執行長，反對中國要求外籍航空將台灣修改成中國一部分的政治指令，並支持其對抗中國政治「長臂」（Long arm），美國國會也做好捍衛美籍企業完整性的準備。

根據報導，中國民航局上個月要求往來中國的36家外籍航空，在其官網及宣傳管道上將台灣列入中國，引發許多人不滿。繼美國白宮於本月5日痛批中國要求是「歐威爾式的謬論」，呼籲中國停止脅迫美籍航空後，19日以聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）為首的8位聯邦參議員聯合致函給美國航空及聯合航空執行長，表態支持美籍航空對抗中國「長臂」。

信中指出，中國長期霸凌台灣，外交上去年6月中國施壓巴拿馬與台灣斷交，今年5月再度使多明尼加與台斷交，阻撓台灣參加今年的世界衛生大會（WHA）。正如白宮所言，美國反對中國利用外國企業企圖進入中國市場的需求，以不當手段要求企業遵循與北京同樣的立場。

信中更表示，中國政府企圖以霸凌外籍企業並促使其斷絕與台灣的官方關係，進而孤立台灣，而近日若干企業也因中國施壓而屈服，令人遺憾。然而這些事件只會讓中國政府在干涉別國事務時變本加厲。美國國會將於白宮一起捍衛美籍企業完整性。

中央社報導，我外交部強烈感謝白宮、美國國會堅定支持，並協助捍衛台灣主權，並將持續聯合其他理念相近國家，共同捍衛民主自由制度，爭取台灣更寬廣的國際生存空間。

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