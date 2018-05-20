〈財經主筆室〉減資當配股？公司的未來性才是真價值

鴻海上市27年來首度宣布減資2成，國巨股價站上千元大關躍居台股股后寶座，這兩件事是最近台股最熱門的話題。說起來也是相當的巧合，鴻海剛宣布減資沒幾天，國巨股價就剛好站上千元大關，國巨能夠從水餃股大躍進，就是因為減資瘦身題材所賜，鴻海能否複製國巨股的減資傳奇，目前市場討論聲浪不斷。姑且先不談鴻海減資對未來股價影響如何，令人擔憂的是鴻海辦理現金減資，也就意味著對台灣投資環境沒有信心，若產生骨牌效應減資風潮，台灣產業前景發展就令人十分擔心。

公司會辦理減資不出下列幾種原因。一、用閒置資金來註銷庫藏股、維護股東權益。二、減資打掉虧本、調整股本。三、公司現金資金過多且股本過大，無法有效運用，以減資方式來提高每股純益、提高股東權益的報酬率。鴻海辦理減資應該屬於最後這項的原由。只是鴻海近幾年在全球各地，包括中國、美國、日本及印度等地都有重大投資案，總共約有高達台幣8000億元左右的投資，資金需求應該很大，但在台灣卻寧可選擇辦理現金減資，這種作法引發各界熱烈討論。

鴻海會引發市場極度關切，主要是該公司有多達逾70萬名的股東，雖然目前外資持股大約45%左右，本國資金持有比例約55%，但股東人數中有超過69.5萬人，也就是70萬名股東，高達99%的股東都是本國自然人，意即鴻海是散戶投資人持有股票比例很高的一檔股票，鴻海的任何動作都是股市投資人關注焦點。鴻海突然宣布要現金減資2成股本，減資真正目的到底為何？減資後鴻海的未來到底如何？大家都在猜！股東除了關心鴻海股價表現外，也關切鴻海的未來。

國巨自2013年開啟現金減資案至今，除2015年外年年辦理現金減資，股本從221億元減至目前僅35億元的股本，國巨減資後讓股本變小、財報數字也美化了，在每股純益、股東權益報酬率都變佳，股票本益比也提升，產業景氣也適度轉佳，讓原本股價僅10元左右的水餃股變成轉機股，股價出現反轉大漲。但國巨話題也讓市場吹起一道減資風潮，最近3年減資案件大增，2015年43件、2016年59件、2017年64件，2018年到4月底宣布要減資的上市櫃公司就有50家之多。

鴻海辦理現金減資2成，也許是維護眾多股東權益的權宜作法之一，但就某種程度來看，也代表著對台灣未來經濟發展沒有信心，沒有打算在台灣繼續投資，自然就沒有資金的需求，海外的其它投資也不準備用現有現金來投資，而是尋求其它較適合資金管道來籌資。鴻海是台灣的大型企業且是主要的標桿企業之一，現金減資案釋出諸多意涵，包括看淡台灣未來經濟、尋求高本益比市場來籌資作法，如果其它上市櫃公司跟風，對台灣產業的發展以及未來經濟成長，絕對會有一定程度的影響。