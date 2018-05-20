曾來台取景 名導盧貝松遭控下藥強暴女演員

（中央社巴黎19日綜合外電報導）曾經來台灣拍攝電影「露西」的法國名導演盧貝松（Luc Besson），遭一名年輕女演員指控強暴。盧貝松已否認有不當行為。

好萊塢製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵醜聞去年曝光以來，演藝圈性侵指控聲浪此起彼落，盧貝松是最新一名涉嫌占女星便宜的名人。

盧貝松的律師馬朗貝爾（Thierry Marembert）告訴法新社，盧貝松斷然否認這些「天馬行空式指控」。律師說，盧貝松認識提出指控的人，但他從未對當事人做出不當行為。

這名女演員提出控告之後，巴黎警方已經展開調查。59歲的盧貝松曾執導「碧海藍天」、「霹靂煞」、「終極追殺令」等作品。

司法部門官員今天告訴美聯社，這名27歲女性昨天提出控訴，稱盧貝松在巴黎的布里斯托爾飯店對她下藥並且性侵。

這名女演員表示，她與盧貝松曾經交往約2年，不過她感覺到是因為職場因素，在壓力下進入這種親密關係。

根據最先報導這則新聞的歐洲第一電台（Europe 1），這名指控盧貝松的女演員說，她喝了一杯茶之後覺得身體不適，然後就失去意識。電台引述，當她醒來之後，回想起自己受到性侵。

就在坎城影展閉幕前不久，媒體爆出盧貝松涉嫌的性侵新聞。坎城影展閉幕式上，義大利女星艾莎阿基多（Asia Argento）激動演說，稱哈維溫斯坦在1997年坎城影展期間性侵她。

艾莎阿基多在閉幕典禮上說，坎城影展永遠不歡迎哈維溫斯坦，「影展是他的狩獵場」。她說當時21歲，哈維溫斯坦在飯店房間性侵她。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070520