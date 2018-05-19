英國哈利王子與梅根大婚　婚禮花費推估約13億台幣

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導) 英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾的婚禮，於英國當地時間19日中午12時（台灣時間19日晚上7時）舉行，英國王室的YouTube頻道特別開放直播，正式婚禮儀式大約進行1小時，結束後這對新人還搭乘馬車繞行溫莎鎮。

哈利王子和他的新娘梅根馬克爾今天在民眾歡呼聲中，抵達溫莎城堡聖喬治禮拜堂，婚禮現場眾星雲集。包含英國足球金童貝克漢夫婦，美國知名巨星喬治克隆尼（George Clooney）夫婦，以及美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Gail Winfrey）等人皆受邀出席。

英國王室成員(後排) 都出席婚禮。美聯社

新娘梅根馬克爾與媽媽情緒都很激動。美聯社

貝克漢夫婦。美聯社

喬治克隆尼夫婦。美聯社

新娘梅根馬克爾的父親湯瑪斯（Thomas Markle），由於醜聞纏身加上個人健康因素，並未出席婚禮。身穿英國設計師克萊爾凱勒（ClareWaight Keller）婚紗的梅根馬克爾，是由公公查爾斯王儲，挽著她的手走進禮堂。

哈利王子身穿藍色軍裝，與梅根都帶著幸福的笑容相互凝視。哈利王子與梅根宣讀婚禮誓詞、交換婚戒後，坎特伯里大主教威爾比（Justin Welby）宣布兩人正式結為連理。

教堂儀式結束後，這對新人搭乘馬車，繞行溫莎鎮大約25分鐘，隨後進行午宴。雖然王室並未對外公開婚禮的費用，但根據英國婚禮企劃網站「Bridebook.co.uk」估算，這場婚禮的花費可能高達3200萬英鎊（約新台幣13億元）。

婚禮場面盛大，民眾夾道歡呼。(照片來源均為美聯社)