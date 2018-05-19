臺北市幼兒足球錦標賽 19日開踢！

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 今日在台北田徑場吸引了眾多幼兒參加一年一度的「臺北市幼兒足球錦標賽」。

今年幼兒園所報名隊伍非常踴躍，比去年多增加18隊，總共162隊共襄盛舉，賽事分組為小班、中班、大班及跨園所組進行7人制足球賽，藉由精心準備的足球比賽和活動，讓更多小朋友喜愛和認識足球運動。

體育局李再立局長今日受訪時表示:「足球運動對學齡前小朋友發展相當有益處，可以訓練小朋友肢體協調與團隊合作的觀念，藉由適當的運動幫助小朋友多元的發展，也希望這次的足球比賽和周邊活動，讓更多小朋友培養興趣、愛上足球運動。」透過幼兒足球錦標賽，期許吸引更多小朋友投入足球運動，也讓小球員從運動中，快樂的學習並開發體育的潛能，推廣全民運動風氣。

今年的臺北市幼兒足球錦標賽表現亮眼的包括以日籍球員為班底的好來幼兒園以及混血孩童居多的寶仁幼兒園。台日混血的好來幼兒園小球員劉建玖(Ta Tsu Ku) 在球場上表現十分積極。劉建玖爸爸在受訪時提到:「建玖小時候運動協調性不好，於是讓他開始接觸足球，便愛上了這個運動。從三歲半開始練習到現在五歲，建玖除了平衡感變好，身體也變得很健康，很開心提早讓他認識足球，更重要的是看他享受在球場上跟小朋友一起奔馳玩耍的感覺，我們也很開心。」

除了劉建玖之外，來自LION-U4隊的小球員徐若希也受到矚目。徐若希的媽媽表示：「若希是早產兒，出生時獨自在醫院度過了四個月，她靠著意志力生存下來，從小身體很不好也看過許多醫生，但若希在哥哥的耳濡目染下，開始接觸足球、也愛上運動，在那之後心肺功能變好、抵抗力也變得更強。」足球運動不僅是世界共同的語言，也讓小朋友們擁有更健康的身體，最重要的是，透過此賽事讓平常繁忙的家長，能在週末帶著孩子參與一年一度的足球饗宴，創造更多生活點滴。