球體科幻館場 美國賭城新亮點

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）一座高科技巨型球體建築，將降臨娛樂重鎮美國拉斯維加斯，帶給觀眾最極致的聲光娛樂享受。

紐約麥迪遜廣場花園公司（Madison Square Garden Company, MSG）18日宣布，將與賭城巨擘拉斯加斯金沙集團（Las Vegas Sands）攜手打造「一顆」充滿未來感的球體館場。

這顆名為MSG Sphere Las Vegas的館場，設有1萬8,000個座位，可舉行各種展演活動，例如演唱會、產品發表會、教育展示、電競比賽等，號稱能讓觀眾獲得最刺激的五感體驗。

MSG執行長多藍（Jim Dolan）表示，若球體內投射的是北極冰川的畫面，就會讓民眾感到寒冷，彷彿身歷其境。為了製造逼真情境，球體內牆將打造17萬平方英尺（約15,794平方公尺）的巨型LED螢幕。一般電影院螢幕約93平方公尺，IMAX劇院也不過372平方公尺。

這顆球也將搭載適應性音響系統（adaptive acoustic system），使音效能直接傳達至指定地點。特殊地板裝置，則會讓正體驗騎乘哈雷機車快感的民眾，感到真有引擎在震動。

隨著遊客在賭場出手益趨保守，反而寧願將錢花在看秀及其他娛樂美食活動上，業者因此嗅到商機，以高科技表演場地作為新的賭城號召。

多藍打趣地說，除了視覺、嗅覺、聽覺及觸覺外，味覺方面恐怕只能提供爆米花了。

MSG Sphere Las Vegas今夏動工，預計2020年跨年夜開幕。

MSG Sphere Las Vegas巨型LED螢幕令人身歷其境（模擬圖／美聯社）