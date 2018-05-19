皇家婚禮最後倒數 梅根新頭銜：薩塞克斯公爵夫人

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）萬眾矚目的英國皇家婚禮－33歲的哈利王子與36歲的準新娘梅根馬克爾，將於當地時間19日12時舉行，這場大婚將為傳統王室添加一絲好萊塢光彩及現代元素。

這場在溫莎城堡聖喬治教堂舉行的婚禮，預計將吸引全球數百萬人收看。天剛破曉，現場已開始湧入興奮民眾，狹窄的溫莎道路預計將聚集逾10萬皇家粉絲，婚禮倒數緊鑼密鼓之際，維安也滴水不露。

梅根將與61歲的母親Doria Ragland共赴教堂，在父親因病缺席下，查爾斯王子將牽著準媳婦的手走紅毯。與梅根共同演出美國影集Suits的若干好萊塢明星，也獲邀出席。

為時一小時的婚禮，將由坎特伯里大主教賈斯汀·韋爾比（Justin Welby）主持，見證這對新人交換誓詞。美國非裔主教孔茂功（Michael Bruce Curry）將在儀式中發表演說。

特別的是，哈利王子將手戴戒指，依照英國傳統皇室習俗，男性成員並不戴戒指。而欲展現新時代女性風範的梅根，也不會講述婚禮誓詞中「服從夫君」的內容。在聖樂背景中，合唱團將演唱美國老牌靈魂歌手Ben E. King的1960年代名曲《Stand by me》。

儀式結束後，小倆口會在城堡廣場接受約1,200名獲邀民眾之祝福，接著乘坐皇家馬車繞行溫莎城堡。聖喬治教堂會先舉行一場宴會，接著新人將前往同樣位於溫莎城堡的弗羅格莫爾別館（Frogmore House）與200名賓客同歡。

伊莉莎白女王已為哈利與梅根授予封號，哈利王子獲封薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）、鄧巴頓伯爵（Earl of Dumbarton）及基爾基爾男爵（Baron Kilkeel）。梅根的頭銜則是薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）。

溫莎城堡湧入民眾（圖／Kensingtonroyal IG）