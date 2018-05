皇家婚禮最後倒數 梅根新頭銜：薩塞克斯公爵夫人

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)萬眾矚目的英國皇家婚禮-33歲的哈利王子與36歲的準新娘梅根馬克爾,將於當地時間19日12時舉行,這場大婚將為傳統王室添加一絲好萊塢光彩及現代元素。

這場在溫莎城堡聖喬治教堂舉行的婚禮,預計將吸引全球數百萬人收看。天剛破曉,現場已開始湧入興奮民眾,狹窄的溫莎道路預計將聚集逾10萬皇家粉絲,婚禮倒數緊鑼密鼓之際,維安也滴水不露。

梅根將與61歲的母親Doria Ragland共赴教堂,在父親因病缺席下,查爾斯王子將牽著準媳婦的手走紅毯。與梅根共同演出美國影集Suits的若干好萊塢明星,也獲邀出席。

為時一小時的婚禮,將由坎特伯里大主教賈斯汀·韋爾比(Justin Welby)主持,見證這對新人交換誓詞。美國非裔主教孔茂功(Michael Bruce Curry)將在儀式中發表演說。

特別的是,哈利王子將手戴戒指,依照英國傳統皇室習俗,男性成員並不戴戒指。而欲展現新時代女性風範的梅根,也不會講述婚禮誓詞中「服從夫君」的內容。在聖樂背景中,合唱團將演唱美國老牌靈魂歌手Ben E. King的1960年代名曲《Stand by me》。

儀式結束後,小倆口會在城堡廣場接受約1,200名獲邀民眾之祝福,接著乘坐皇家馬車繞行溫莎城堡。聖喬治教堂會先舉行一場宴會,接著新人將前往同樣位於溫莎城堡的弗羅格莫爾別館(Frogmore House)與200名賓客同歡。

伊莉莎白女王已為哈利與梅根授予封號,哈利王子獲封薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)、鄧巴頓伯爵(Earl of Dumbarton)及基爾基爾男爵(Baron Kilkeel)。梅根的頭銜則是薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)。

溫莎城堡湧入民眾(圖/Kensingtonroyal IG)