白木屋虧損近5億一周內停業　將接受消費者退費

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）知名蛋糕連鎖店白木屋21年前風光開業，走高價精緻路線，曾獲國家磐石獎，如今風光不再，將在一週內停業。

業者表示，5月底前的訂單都會如期出貨或兌換，白木屋也接受消費者退費。



景岳生技昨(18）日宣布，旗下100%持有子公司白木屋食品因持續虧損，考量未來無法轉虧為盈，為維護股東權益，董事會決議一週內辦理停業，員工數約190人。

18日白木屋董事長陳根德，在接受中央社專訪時說：「累虧已近5億元，真的撐不下去了，只能止血。」



資本額僅新台幣6.09億元的生技廠景岳，2014年斥資新台幣16.5億元，吃下連鎖烘焙業白木屋，歷經4年努力，仍虧損連連，18日正式宣布一週內將熄燈，也讓景岳董事長陳根德的「烘焙夢」宣告破滅。，



中央社引述白木屋營業部人員昨接受電訪表示，由於白木屋跟許多團購網站合作，已經跟相關網站先做溝通，凡消費者已預訂蛋糕者，白木屋5月底前都會如期完成，也受理消費者持兌換券領取蛋糕。



白木屋營業部員工也說，如果消費者想要退費，白木屋也會盡該盡的責任，讓消費者退費。



白木屋1997年成立，銷售各式精緻蛋糕、人氣伴手禮、純手工巧克力與法式馬卡龍，深受消費者喜愛。目前在全國有25個據點，其中19家為直營門市，6家為百貨設櫃，另在桃園市楊梅區設有品牌探索館。

根據白木屋官網資訊，白木屋以創意與品位為理念，使用最好的食材、最佳的技術與設計蛋糕的美感打造品牌定位。



白木屋2004年成為台灣第一家獲得國家磐石獎的蛋糕烘焙業者，也獲得第三屆台灣企業獎和第18屆國家品質獎。



中央社報導，白木屋當年因為走高價位，精緻蛋糕風格，成為早期知名的連鎖蛋糕店業者，吸引許多消費者青睞。但近幾年蛋糕市場競爭激烈，白木屋漸漸不敵其他業者，終至宣布停止營業。

景岳18日於證交所召開重大訊息記者會，景岳經理吳美瑢表示，白木屋食品106年及107年第一季營收分別為1.72億元及3697萬元，占景岳集團合併營收分別為31.15%及27.77%，景岳106年及今年第1季，分別認列投資損失8330萬元及2309萬元。



吳美瑢表示，預計在一週內辦理停業，目前員工數約有190人。白木屋食品停業後，將依據勞基法規定辦理資遣作業，並盡可能安排被資遣員工轉業。

陳根德18日接受中央社專訪時還提到，4年前購併白木屋時，對台灣經濟發展有著相當的期待，但近幾年市場消費力降低，產業也有很大的改變，每個月虧損近千萬，累積虧已近5億元，真的是撐不下去了。目前只能先止血，再看看有沒有適合的合作夥伴。



陳根德說，即使上個月他自掏腰包，希望讓公司繼續撐下去，但董事會還是希望提出解決方案，評估台灣目前服務業及消費市場狀況之後，白木屋只有停業一途。



此外陳根德本人曾任四到八屆立委，2016年挑戰六連任遭遇滑鐵盧，併購白木屋的烘焙夢，也隨著產業快速變化，抵擋不住新興特色烘焙坊的洪流而夢碎。