漢光預演墜地傘兵•生命徵象趨穩　初步排除保養摺傘問題

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）陸軍航特部上兵秦良丰，前天(17日)在台中清泉崗基地高空跳傘不幸墜落地面，經醫療團隊連日救治，童綜合醫院今(19）日表示，患者身上已無急性出血的現象，生命徵象趨於穩定。

中央社引述童綜合醫院急診部主任吳肇鑫今(19）日受訪說，患者昏迷指數，從第一天急救成功後最低的3分、當天在加護病房進步到7分，18日至今維持11分。高位頸椎脊髓損傷的部分，在用藥治療後，四肢的感覺和運動功能，今天呈現持續進步改善中。



陸軍航空特戰指揮部特戰三營，17日在台中清泉崗基地，執行反空降跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形。



童綜合醫院急診部主任吳肇鑫說，秦良丰因跳傘訓練高處墜落，在急救現場無生命徵象，經救護人員緊急建立呼吸道、心肺復甦術後，判斷有張力性氣胸立即插針減壓。17日當天上午6時45送至童綜合醫院急診室急救，當時為到院前心肺停止現象（OHCA）。



吳肇鑫表示，經過一系列急救、檢查與處置，患者從同時有三大凶險休克急症，包括張力性氣胸、出血性休克與神經性休克，危急狀況已逐漸改善。

此外原有的顱內出血、左側氣胸血胸、脾臟出血、左側臀部大腿急性動脈出血，經動脈栓塞治療都已止血，現在身上沒有急性出血的現象，生命徵象趨於穩定。

航特部昨(18）日指出，經視察所有保養傘、摺傘的流程及事發時的畫面，目前排除因保養傘、摺傘而造成吃風不足的問題。

參謀總長李喜明17日下午到空訓中心，除慰勉所有官兵外，也視察所有保養傘、摺傘過程，檢視事發時的畫面。目前排除保傘連因保養傘、摺傘造成傘頂吃風不足的問題。



中央社引述陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文18日指出，「一頂傘代表一條寶貴的生命」，保傘連就是傘兵的保母。經檢查所有保養傘的流程，17日使用的傘在5月7日就已摺好，依照作業流程，摺好的傘超過2個月沒使用，必須拆開重摺。



武立文說，摺傘時所有的作業流程都有錄影，都會有督導士、督導軍官完成簽證，傘摺好後會填上日期，附上履歷，一頂傘的壽命就是10年，10年當中可使用100次，超過期限即淘汰。這頂傘使用23次，未超過10年。



網路傳出一張傘兵墜下的照片，畫面中主傘張開，但士兵被繩索纏住，身體呈水平狀態，引發網友熱議，並謠傳此次跳傘意外是因繩索纏繞造成。



武立文指出，腳纏繞的照片是在空中，但不代表是著陸時，支撐傘衣共有32條吊繩，跳出時會因臨時的陣風、側風或是飛機當時的姿態，以及所有傘兵的裝備，都會影響跳出的姿勢，這張照片有可能是在空中出機門的姿態。

秦良丰為正修科技大學畢業校友，17日正修科大校友會，也在臉書粉絲專頁PO出訊息，

秦良丰是我們機械系103學年日四技甲班（設計製造組）畢業的校友，在校表現很棒，參加多次亞洲機械人比賽，是一位相當陽光且重視團隊合作的年青人。 能參與軍旅且是精銳單位，更是值得我們佩服肯定，期望各位校友一齊集氣為他祝福加油。

秦良丰的叔叔18日到醫院探視姪子，他在臉書秀出光頭照片，並PO文表示，「親愛的良丰：秦家有你真是好樣的，管他傘開不開，你敢跳，受了傷，老納我就負責替你打光，照亮回來的路！」