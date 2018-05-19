琉球漁船傳海上喋血！台籍船長求援 　海巡署派艦馳援

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）屏東琉球籍漁船「明滿祥38號」發生疑似海上喋血案，有2名印尼漁工發生糾紛後持刀互砍，其中1名印尼漁工受傷後疑遭丟入海中失蹤。船長擔心台籍幹部人身安全，通報求援，海巡署今（19)日凌晨已派出「偉星艦」前往關島海域馳援，預計23日兩船就能會合。

自由報導，「明滿祥38號」有船長及輪機長共2名台籍幹部及10名印籍漁工。17日在關島東北方530浬處作業時，有2名印尼籍漁工疑似發生紛爭拿刀互砍，其中1人被刺傷後疑被丟入海中失蹤。

漁業署接獲通報後原本要求船長要依國際慣例，在原地搜索3天。但船長回報，涉及砍人的印尼漁工情緒不穩，加上船上多數是印尼漁工，擔心印尼漁工藉機對台籍幹部不利，容易再發生喋血事件，請求漁業署准予返航。船長並請海巡署派船戒護，以保障所有船員的安全。

琉球區漁會總幹事蔡寶興接獲通報後也不斷向漁業署、海巡署反映，在獲得同意後，「明滿祥38號」已開始返航。海巡署今（19)日凌晨2時也派出「偉星艦」前往馳援，預計最快在23日兩船就能會合。會先將涉案的印尼漁工隔離，再護送漁船返台。

中央社昨(18）深夜報導，行政院農委會漁業署獲報後，除聯繫在案發海域作業友船「順滿發2號」協助搜尋落海漁工，也提醒辜姓船長注意安全，同時透過外交部，請案發海域附近國家，先行派船前往戒護，並協助調查。

事件發生後辜姓船長已監管犯嫌。犯嫌為漁船上煮飯漁工，手上有傷痕，辜姓船長除監管犯嫌，並在案發海域搜尋落海漁工。

報導引述屏東東港區漁會電台表示，接獲辜姓船長通報，於關島東北方約530浬海域處作業時，先發現一名印尼籍漁工失蹤，經進一步調查發現是兩名印尼籍漁工，於17日晚發生爭執後持刀互砍，犯嫌再將被害漁工被推落海中。