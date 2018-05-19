全球1/3保育區過度開發 危害生物多樣性 

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）全球1/3野生動物保育地區正遭受來自人類的威脅，包括建造道路、農場等人為建設，阻礙了保護地球多樣化生物體系之努力。

近200國於2010年同意，至少要將地球陸地17%規劃為公園與動物保護區，使動植物免受汙染、土地開墾，及氣候變遷之威脅。

但根據澳洲昆士蘭大學17日刊登於《科學》期刊的研究報告，許多國家無法達成此一目標。保護區土地中，高達32.8%正遭逢來自都市、道路、農場、鐵路建設之人為壓力。

衛星畫面提供了過度開發的證據。烏克蘭一處國家公園內，名為卡緬涅茨-波多利斯基（Kamianets-Podilskyi）的城市正逐步擴張；坦尚尼亞米庫米（Mikumi）國家公園被一條條道路侵犯；南韓菀島郡（Dadohaehaesang）國家公園則不乏農地與建築物。

生物多樣性公約（Convention on Biological Diversity）執行秘書帕爾默（Cristiana Pasca Palmer）建議，各國應加強評估、管理保育區，擬定受威脅物種之遷居計畫。

週四刊登在該期刊的另一項研究亦顯示，嚴格控制全球暖化程度，有助保護大部分的動植物，特別是蜜蜂、蝴蝶等對作物授粉扮演關鍵角色的昆蟲。若全球均溫上升攝氏2度，18%的昆蟲將失去逾半活動地區。