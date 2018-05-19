德州17歲高中生開槍掃射丟炸彈　校園驚傳10死10傷　

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國德州休士頓郊區的聖塔菲高中（Santa Fe High School）驚傳槍擊案，槍手以霰彈槍和左輪手槍掃射，造成至少10人死亡、10人受傷，是今年2月佛州校園槍擊案以來，最大規模的校園襲擊事件。

ktla.com報導，死者包括9名學生，一名老師。警方已經公布槍手身分，是就讀該校的17歲學生帕戈爾特茲斯（Dimitrios Pagourtzis，下圖），他因涉嫌一級謀殺罪被捕，不得保釋。

美聯社

《自由》報導，當地時間18日上午7時30分左右（台灣時間18日晚間8時30分），學生正在上第一節課時，槍手衝進美術教室，投擲爆裂物及向學生開槍，學生立即開始四處奔逃。

警方說，槍手還在校園和住家附近安置疑似爆炸裝置，包括汽油彈和土製炸彈。

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這次襲擊事件造成10人死亡、10人受傷，並稱此事件為「德州校園史上最令人髮指的襲擊事件」。

艾波特說，帕戈爾特茲斯帶著父親的霰彈槍及「點三八」左輪手槍，為合法持有的槍枝，「原本槍手打算自殺，但最終因沒有勇氣作罷」。

報導提到，帕戈爾特茲斯的同學形容他平時很安靜，在校園中不受到歡迎，沒有什麼朋友，常受到霸凌。他是一名狂熱的槍枝和戰爭遊戲玩家，經常穿著黑色風衣和黑色靴子到學校上課。帕戈爾特茲斯曾是學校美式足球代表隊的隊員，也是當地希臘東正教會的舞蹈成員。

中央社引述「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，帕戈爾特茲斯除了攜帶槍械到學校外，還帶著土制管式炸彈（pipe bomb）闖進教室。

根據地區醫院回報，送醫救治的傷者中有2人情況嚴重，傷者其中一人是警察。

助理校長李察森指出，在早上八點左右封鎖了整個校區。「我們希望最糟糕情況已經結束，我真的不能再多說了，因為這只是純粹的猜測。」

聖塔菲市位於休士頓東南方48公里，居民約有1.3萬人。

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