古巴客機失事墜毀　逾百人喪生

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）一架機齡39年的古巴國營航空波音737客機，當地時間週五起飛後不久即墜毀，機上乘客至少110人，僅3人生還，傷勢嚴重。官員表示，這是古巴史上最嚴重的一起空難。

這架客機原定由哈瓦那飛往東部奧爾金市（Holguin），中午從荷西‧馬提國際機場（Jose Marti International Airport）起飛後不久即墜毀，引發大火。古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）趕赴失事現場，表示情況已獲控制，正確認罹難者身分。

古巴國營電視表示，客機起飛後即偏離航道、逕往右飛。古巴官方已成立特別小組，對事故原因進行調查。

官方表示，機上共有104名乘客、6名為機組人員。乘客多為古巴當地人，但有至少5名外籍人士。

古巴國營航空飛安紀錄素來良好，惟班機延誤與取消狀況時有所聞，令人詬病。近幾個月以來，多架客機陸續退役，不得不向其他公司購買新機。

這是古巴自2010年以來第三起重大空難。2017年，一架古巴軍機墜毀西部省分Artemisa，造成8名官兵罹難。2010年，從聖地牙哥飛往哈瓦那的客機因天候因素墜毀，機上68人員全數罹難，包括28名外籍人士。