國中會考19日登場　高溫炎熱午後有雷陣雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國中教育會考第一天，中央氣象局預報員陳伊秀表示，今(19)日各地天氣晴朗穩定，中午西半部及東北部高溫可以達到攝氏33、34度，午後有機會出現雷陣雨，提醒考生及陪考家長注意。



中央社引述陳伊秀說，今天各地大多是多雲到晴的天氣，不過，由於台灣上空太平洋高壓強度減弱，午後雷雨的範圍將會增多。除了各地山區外，北部及東半部平地，也有機會出現局部的午後雷陣雨；另外，入夜之後，東半部沿海地帶，也容易有局部短暫陣雨。



溫度方面，儘管太平洋高壓減弱，但天氣還是悶熱，各地高溫仍有31、32度以上。西半部及東北部高溫可達33、34度左右，中午前後紫外線指數偏高，容易達到過量或危險級。由於今天適逢國中教育會考，提醒考生及家長注意防曬，並補充水分。



陳伊秀也補充，下一波鋒面，將在23日報到，到時候全台都會有局部較大雨勢發生。不過這波鋒面影響時間短，25日又會恢復晴朗的天氣型態。