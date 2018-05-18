中華電信強化數位經濟發展投資電競新創業者4Gamers　共同發展台灣與東南亞電競生態圈

中華電信今日(5/18)宣布參與電競新創業者4Gamers(就肆電競股份有限公司) B輪投資，以發展數位經濟，扶植台灣新創產業，共同攜手布局新南向東協電競市場。電競已成為全球最受關注的產業，台灣在蔡總統支持推動下正式通過電競產業納入運動產業，2018年雅加達亞運把電競比賽列入示範項目，並於2022年的杭州亞運列為正式比賽項目，前景十分看好。

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信非常看好電競產業的發展。台灣的高品質寬頻網路、遊戲產業及電競人才，為發展電競產業的最佳基礎。本次透過轉投資電競新創業者4Gamers，中華電信正式宣布切入電競新興領域。短期藉由深入電競年輕客群，開發電競寬頻、影音等新興數位服務；長期將攜手4Gamers輸出台灣電競經驗，共同進軍東南亞電競生態系。對中華電信業務具有高度策略綜效，同時呼應政府電競產業政策。」

4Gamers執行長黃智仁表示，本輪投資係中華電信、阿里巴巴台灣創業者基金與中華開發資本共同投資，非常高興爭取到中華電信成為策略夥伴。藉由中華電信在台灣的電信領導品牌及東南亞長期佈局基礎，結合4Gamers過去四年在台灣成功驗證的電競生態鏈商業模式，將有很大的潛力把此商業模式複製到新南向東協國家，提升營運效能，並促進台灣電競產業的國際地位。

同時，黃智仁表示B輪投資後將加深與中華電信合作，與中華電信共同設計與優化更符合玩家需求的產品，透過4Gamers的社群網絡，及時與玩家溝通與推廣。4Gamers將對公司進行重新定位，從大家熟知的電競賽事整合行銷服務，更進一步邁向以遊戲與電競為核心的泛娛樂領域，重新定義自己為一家Gaming公司，未來不排除在電競領域以外發展更多類型的新興業務。