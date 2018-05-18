八里國中彩色斑馬線　教育劇場創意互動

新北市教育局昨(17)日在八里國中舉辦「教育劇場-彩色斑馬線」公演，透過演員與國中生的創意互動，顛覆傳統學習者的被動角色。針對霸凌、性平與毒品依賴等議題，透過戲劇情境引發學生思考，讓「教育劇場」(Theatre-in-Education簡稱TIE)帶來反思。

新北市教育局聯合產業界帝亞吉歐臺灣分公司、英國文化協會、思樂樂劇團各界資源，將教育劇場結合社會議題的藝術體驗和技術，培訓莊敬工家及南強工商學生擔綱演出，由莊敬工家學生，以靈活佈景及生動方式，在八里國中演出，議題以反毒反霸凌、性別平等、交通安全等為主，以劇中人的角度去同理、表達及提問，讓八里國中學生藉由參與劇場演出、角色扮演、模擬情境等方式，從活動中體會欲傳達的意義和理念，達到友善校園的終極目標。

八里國中張逸潔同學說：「真是別開生面的表演!居然會邀請學生上台自選角色扮演，演員和觀眾一起帶入情境當中，透過大家參與討論，教導我們如何改變性別刻板印象，和重視青少年問題帶來的影響」。學校老師石育慈認為，每個主題結束後，主持人都會預留時間給台下師生搶答和互動機會，十分有趣，令人印象深刻。

教育局表示，由劇場藝術來演出教育議題，更能吸引學生的興趣，拉近演出者和觀眾的距離，更能激發學生換位、多角度的思考能力，並學習做出負責任的選擇，透過多方討論和發表，建立學生議題溝通的能力。下週將至溪崑國中及中正國中巡演，以寓教於樂的方式，引入多樣化社會性思維。