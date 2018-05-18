富邦投信：科技股營收亮眼 富邦NASDAQ有望延續漲勢

美國重量級科技股如蘋果、亞馬遜、臉書，第一季營運績效相當亮眼，營收分別成長16%、43%、49%，連同EPS均優於市場預期表現，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，5月以來截至10日止，以科技股為主的NASDAQ-100指數之報酬率就達5.42%，今年以來也有8.87%，皆優於S&P500指數及道瓊工業指數表現，在科技股相關利空淡化且未來營運展望看好之下，股價均已止穩回升，可望支持美股上揚，投資人可布局富邦NASDAQ（股票代號：00662）來參與。

儘管美國股市先前受到風險事件干擾而震盪加劇，在今年歷經3~4月份的修正之後，5月份已止穩轉強，雖財報行情已過，但由於美國景氣數據仍維持穩健擴張，加上第一季亮眼的企業財報，仍提供基本面有利支撐。廖崇文表示，先前美國重量級科技股相繼發生利空及醜聞事件，甚至網路監管問題造成市場疑慮，股價一度下挫，但由於第一季營運績效仍然相當亮眼，如蘋果、亞馬遜、臉書第一季營收分別成長16%、43%、49%，EPS亦均優於市場預期表現，加上iPhone銷售量下滑可能不如市場預期嚴重，在相關利空淡化且未來營運展望看好之下，股價均已止穩回升，可望支持美股上揚。

此外，在國際風險事件方面，廖崇文說，雖美中貿易不確定性仍高，但在近期談判無果後，市場關注度已稍降，後續可能將在6月份公布美國對中國的301制裁清單，屆時可能對市場影響度加大。而近期市場所關注的伊朗制裁案，制裁內容對美股並無直接影響，惟地緣政治風險升溫影響短期油價上揚，或牽動通膨預期，但由於美國頁岩油以及OPEC仍可能在原油產量上補足伊朗制裁後的短缺，因此預期僅為暫時性影響，後續衝擊有限。

整體而言，因近期風險事件及利空因素漸淡，基於企業獲利表現及展望仍佳、經濟數據穩健，預期在6月美國對中國301制裁清單公布前的空窗期，市場可能暫時聚焦於基本面因素，因此5月份美股指數仍有望延續漲勢。廖崇文建議，看好美股的投資人不妨選擇以科技股為主的NASDAQ-100指數，在基本面及動能上表現相對較佳，因此追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ（股票代號：00662）為投資人投資被動式美股標的的較佳選擇，或可善用富邦NASDAQ正2（股票代號：00670L）作為短線槓桿操作的工具，投資人此時應可適度佈局，以掌握行情契機。