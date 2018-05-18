新北迺夜市饗自造　限時Maker挑戰賽

新北市政府教育局17日在新北市蘆洲國小首度辦理「2018新北創客月-迺夜市，饗自造MAKER挑戰賽」，聚集本市各級學校師生32隊，超過150位學生，從上午9時開始至晚上8時，11小時不間斷地創客激盪。

本次挑戰賽的主題為「夜市玩具自造王」，指導教師僅能現場觀賽。賽前各參賽隊伍選定題材後，只能使用會場提供之材料與工具，且比賽期間不能外出，須在限時內完成。小組合作挑戰創客耐力及體力之極限，藉此展現新北創客推動成果，並為比賽過程增添挑戰性。

夜市除了美食，也有如射氣球、彈珠台、套圈圈、九宮格、投籃機、扭蛋機等設施，這次具高度開放性、挑戰性且融入日常生活經驗的創客競賽，讓學生透過觀察、探索及發覺夜市各項玩具設備使用的原理及各種可能的問題，發揮手作能力及Maker精神，激發更多創意及解決問題能力。

其中，貢寮國小團隊提出「飛天豬向前衝」的構想，搭上六年級的桿槓原理課程，以投石器為創作原型，利用環保材料如廢光碟片、寶特瓶及紙箱等製作環保投石器，設計成九宮格趣味遊戲，團隊表示，平日喜歡繪畫及動手做，這次活動還能觀摩其他學校創意，開拓眼界；中學組蘆洲國中懷抱雪恥的決心參賽，以「3D軌道運球」的構想，使用micro:bit設計並控制軌道的傾斜方向來增加趣味性，也加入兩組隊戰模式，要奪得評審團大獎；另一組安康高中則是利用簡單結構原理，以TT馬達及自製齒輪設計天車（XY軸移動裝置），結合arduino uno板作為控制器及滑桿來設計夾爪等功能，團隊學生表示，夜市特有的小遊戲是每個人的珍貴回憶，能夠自己做出來更是一件很酷的事!

教育局表示，5月「2018新北創客月」，除玩具改造活動、親子創客日及「迺夜市，饗自造」MAKER挑戰賽外，5/25至5/26將於板橋435藝文特區舉辦「創客young冒險樂園」，現場有師生大型創作體驗（如摩天輪.大彈珠檯等）、DIY課程體驗區及魅力滑車競賽，同時還有創意無限的改造玩具特展、「迺夜市，饗自造」MAKER挑戰賽成果特展，以及42攤精彩好玩的創客體驗攤位，闖關成功還能兌換精美禮物。另5/27至6/2將於新北市府一樓辦理「新北創客young玩很大型創作主題展」，相關活動請搜尋「新北創客漾」網站及臉書「2018新北創客月」粉絲團。