打破傳統！ 哈利王子與梅根的結婚禮物只想收這個  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）英國王室哈利王子與未婚妻梅根馬克爾的王室婚禮將在明（19）日於溫莎城堡舉行，這對新人打破傳統，挑選7個慈善機構，呼籲大家以捐款代替送禮。而這7家慈善機構中，位於孟買貧民窟的米娜馬希拉基金會（Myna Mahila Foundation），是7家慈善機構中唯一的外國慈善機構。

綜合外電報導，米娜馬希拉基金會（Myna Mahila Foundation）位於印度孟買的一個貧民窟裡。這個由15位女性組成的慈善機構，主要為貧民窟內的女性提供工作機會，並打破傳統禁忌，為婦女提供低廉的衛生棉及正確的衛生知識。

一位工作人員蘇馬蒂（Sumati Joshi）表示，「月經是一個非常自然的身體過程，但在保守的印度仍然是一項禁忌。由於雜貨店的店員幾乎都是男性，這讓女性羞於到店裡購買衛生用品。而市售衛生棉的價格高昂，不是每個人都負擔的起。」

米娜馬希拉基金會僱用15位當地婦女製作衛生棉，為其提供穩定工作，同時，僱用50位婦女在貧民窟中以低廉價格販賣衛生棉，教導婦女正確的使用方式，並且挨家挨戶普及衛生教育知識，甚至提供英語、數學或自我防衛等培訓。

根據印度官方資料調查，在15歲至24歲的印度女性中，超過40%在經期時沒有使用除菌過的衛生用品，他們主要使用破布、報紙、乾草、甚至沙子，婦女在經期時也不被允許進入寺廟或接觸食物。

基金會創始人蘇哈尼（Suhani Jalota）表示，在過去兩年內，他們製造了50萬個衛生棉，幫助了15個貧民窟裡3000名婦女。

梅根馬克爾於2017年造訪米娜馬希拉基金會，並在《時代》雜誌上撰寫她在孟買的所見所聞。

蘇哈尼與一名基金會同事及兩位孟買女性將參加明日在溫莎城堡舉行的王室婚禮，他們將趁著在倫敦的時候舉辦募款活動，盡力為更多孟買婦女提供協助。

以下是BBC India為基金會拍攝的一支短片