白沙屯媽祖進香全紀錄

被信徒形容為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖16日深夜起駕，往雲林朝天宮徒步進香，全程8天7夜，往返400公里橫跨4縣市，考驗信徒體力、耐力。跟著中央社記者一起體驗這場長征之旅。

Updated: 05/18/2018 14:49白沙屯媽祖到北港 大批信眾迎接

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香雲林北港朝天宮，18日上午抵達北港，大批信眾爭相迎接白沙屯媽祖聖駕，現場人潮洶湧，氣氛沸騰。（北港朝天宮提供/中央社）

05/18/2018 14:45白沙屯媽祖到北港 盛況空前

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香雲林北港朝天宮，18日上午抵達北港，受到各界熱烈歡迎，信眾人潮擠滿宮前廣場，彩紙紛飛，盛況空前。（北港朝天宮提供/中央社）

05/18/2018 14:44粉紅超跑到北港

苗栗白沙屯媽祖進香北港朝天宮，18日上午抵達北港，媽祖鑾轎轎頂覆蓋著粉紅色薄帆布，由於行進速度快速，被信徒形容為「粉紅超跑」、「粉紅法拉利」。(圖/中央社)

05/18/2018 14:42虔誠下跪恭迎

苗栗白沙屯媽祖進香北港朝天宮，18日上午抵達北港，當地信眾公司員工虔誠下跪恭迎，成為盛大迎接白沙屯媽祖焦點之一。(圖/中央社)

Updated: 05/18/2018 14:42白沙屯媽祖聖駕到北港

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苗栗白沙屯媽祖進香北港朝天宮，在36小時急行軍200公里後，18日上午抵達北港，暫時駐駕北港北辰派出所，圖為媽祖鑾轎上白沙屯媽（後）、山邊媽（前）聖駕。(圖/中央社)

Updated: 05/18/2018 14:43拱天宮媽祖起駕進香 白沙屯成不夜城

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苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖16日深夜起駕往雲林朝天宮徒步進香，入夜後的白沙屯地區越晚越熱鬧，拱天宮內外、周邊巷道萬頭鑽動，沿街許多攤位發送補給品，宛如不夜城。(圖/中央社)