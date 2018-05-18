不只是王子未婚妻 梅根馬克爾迷人的秘密

英國哈利王子與未婚妻梅根馬克爾的婚禮進入倒數計時，社群媒體對梅根馬克爾挾著非裔女孩的魔力嫁入王室興奮不已。不過，這位美國混血女星的迷人之處可不只如此。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，36歲的梅根馬克爾（Meghan Markle）不僅滿足了粉絲對童話故事裡王子公主浪漫愛情的幻想，她聰明、美麗，對全球人道主義工作充滿熱情。

梅根馬克爾也是好萊塢少有的一股清流，受到粉絲追捧，卻很難在八卦小報裡找到關於她的新聞。

哈利王子（Prince Harry）如何向她求婚，就是梅根馬克爾在作為名人和普通人之間取得完美平衡的最佳證明。

某個晚上，兩人在肯辛頓宮的小屋享受著愜意的居家生活，一邊準備烤雞當晚餐時，哈利忽然單膝下跪求婚，一切就是這麼自然又普通。

與哈利相同的是，梅根馬克爾的父母在她童年時離異。

儘管雙親在她小時候分離，梅根馬克爾告訴時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair），他們依然保持著良好關係，甚至能一家人一起度假，在追尋演員夢的道路上，也幸運獲得父母支持。

梅根馬克爾2015年為英國版ELLE雜誌（Elle UK）撰文時，描述混血演員演藝生涯面臨到的挑戰。

「我的膚色沒有黑到足以勝任黑人角色，白人角色我又不夠白，讓我變成像種族變色龍，介於中間地帶找不到工作。」

梅根馬克爾的父母在她小時候，就為混血後代可能面臨的挑戰做好準備。

她說，某年耶誕節，父親送給她一份特別的禮物，閃亮包裝紙裡包著一個黑人媽媽娃娃、一個白人爸爸娃娃和一個有著兩種膚色的孩子，就像我的家庭。「我爸爸把每一組玩具拆開，拼湊出我家的模樣。」

與眾「不同」的感受，也讓梅根馬克爾衍生出對權利遭剝奪者的同情心。

梅根馬克爾發揮身為電視明星的影響力，宣揚性別平等、淨水運動、領養寵物和消除現代奴隸制度等理念。

梅根馬克爾曾是「聯合國女性政治參與和領導倡議人」（UN Women's Advocate for Political Participation and Leadership），她在2015年聯合國國際婦女節演說中表示：「我以身為女人和女權主義者自豪。」

未婚夫哈利也有一顆樂於助人的心。哈利受訪時曾說，他相信梅根馬克爾「什麼都做得到」。

梅根馬克爾也說，兩人對慈善活動的熱情，就是燃起兩人愛火的推手。

梅根馬克爾與哈利王子熱戀近一年後，她在雜誌專訪中首度談及這段感情，並說「兩人在一起很開心，而且相愛」。

王室發言人告訴CNN，梅根馬克爾與哈利王子完婚後，將參與威廉王子夫妻與哈利王子贊助的「英國王室基金會」（The Royal Foundation），共同推動人民福祉、力求改善社會。

梅根馬克爾婚後將如何扮演王室成員角色？如何替傳統的英國王室注入新意？即便淡出演藝圈，梅根馬克爾仍會是媒體矚目的焦點。